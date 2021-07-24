Наши новости с Мариной Веригиной и Владимиром Гречаниновым.
ПЕРЕДАЧА 4
Эта замечательная статистка.
Цены растут каждый день, а индекс потребительских цен почему-то неуклонно снижается. Интересно считаем.
Этот удобный климат.
Вот уже который год нас преследуют аномальные природные явления. То мороз, то жара, то дожди… И каждый раз, когда хочется узнать кто виноват, малые и большие начальники разводят руками и говорят - глобальное потепление, климат, ничего не поделаешь… Так ли это?
Как получишь паспорт
Какие еще неудобства принесет нам постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях теперь будут ставить в паспорт исключительно по желанию граждан. Продолжение темы.
Кина с избирательных участков больше не будет. Ну и ладно
Что делать, если соседи вас залили?
Курить или не курить на работе?
Не платите за ЖКХ? Ждите коллекторов
Загадки техосмотра
Материалы по темам:
https://youtu.be/d4sztkFq7r0
https://v-gretch.livejournal.com/2737...
https://youtu.be/iX7Sc8C0tdA
https://youtu.be/zV4e4vR6TnQ
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