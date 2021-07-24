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Московский листок

Кина с избирательных участков больше не будет. Ну и ладно

Опубликовано 24.07.2021 в разделе комментариев 0

Наши новости с Мариной Веригиной и Владимиром Гречаниновым.

ПЕРЕДАЧА 4

 

Эта замечательная статистка.

Цены растут каждый день, а индекс потребительских цен почему-то неуклонно снижается. Интересно считаем.

 

Этот удобный климат.

Вот уже который год нас преследуют аномальные природные явления. То мороз, то жара, то дожди… И каждый раз, когда хочется узнать кто виноват, малые и большие начальники разводят руками и говорят - глобальное потепление, климат, ничего не поделаешь… Так ли это?

 

Как получишь паспорт

Какие еще неудобства принесет нам постановление, согласно которому отметки о регистрации брака и о детях теперь будут ставить в паспорт исключительно по желанию граждан. Продолжение темы.

 

Кина с избирательных участков больше не будет. Ну и ладно

Что делать, если соседи вас залили?

Курить или не курить на работе?

Не платите за ЖКХ? Ждите коллекторов

Загадки техосмотра

Материалы по темам:

 

https://youtu.be/d4sztkFq7r0

 

https://v-gretch.livejournal.com/2737...

 

https://youtu.be/iX7Sc8C0tdA

 

https://youtu.be/zV4e4vR6TnQ



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