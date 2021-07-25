Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году предлагается повысить на 6,4% - до 13 617 рублей в месяц.

13 617 рублей - это 42% от медианной зарплаты за 2020 год.

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Мне одному так кажется, что это приговор власти?

Нет, даже не то, что на минимальную зарплату вообще невозможно прожить - это факт известный. У меня пенсия такая, и ее хватает только на оплату квартиры, телефона, интернета и электричества.

Но приговор - это медианная зарплата в 32 422 рубля. Если в долларах, то это около 400 "зеленых" в месяц.

Я уже как-то рассказывал про коллекцию старых голландцев, которой бы позавидовал любой европейский музей. И которая принадлежит людям, где-то в серединке российского списка "Форбс". Самой-самой серединке. Примерно пятьсот работ, каждая из которых - состояние.

А вот рядом - страна, в которой большинство живет на 30 тысяч.

Эти люди выбирают депутатов, зарплата которых около полумиллиона - больше, чем они зарабатывают за год. Они смотрят на рекламу квартир, на которые им не заработать за всю жизнь. Их по пьяни сбивают машины, цена которых больше, чем все нажитое за жизнь.

Они терпят, но они ж не слепые. И терпению тоже конец приходит...

А.Б.