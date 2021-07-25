Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей

Опубликовано 25.07.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году предлагается повысить на 6,4% - до 13 617 рублей в месяц.

13 617 рублей - это 42% от медианной зарплаты за 2020 год.

***

Мне одному так кажется, что это приговор власти?

Нет, даже не то, что на минимальную зарплату вообще невозможно прожить - это факт известный. У меня пенсия такая, и ее хватает только на оплату квартиры, телефона, интернета и электричества.

Но приговор - это медианная зарплата в 32 422 рубля. Если в долларах, то это около 400 "зеленых" в месяц. 

Я уже как-то рассказывал про коллекцию старых голландцев, которой бы позавидовал любой европейский музей. И которая принадлежит людям, где-то в серединке российского списка "Форбс". Самой-самой серединке. Примерно пятьсот работ, каждая из которых - состояние.

А вот рядом - страна, в которой большинство живет на 30 тысяч.

Эти люди выбирают депутатов, зарплата которых около полумиллиона - больше, чем они зарабатывают за год. Они смотрят на рекламу квартир, на которые им не заработать за всю жизнь. Их по пьяни сбивают машины, цена которых больше, чем все нажитое за жизнь.

Они терпят, но они ж не слепые. И терпению тоже конец приходит...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как бы вы оценили Россию по качеству жизни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Кина с избирательных участков больше не будет. Ну и ладно
Кина с избирательных участков больше не будет. Ну ...
24.07.2021
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла?
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость ...
24.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей (0)
Кина с избирательных участков больше не будет. Ну и ладно (0)
Грудинин опять подставил партию (8)
Проблем города не знает вообще и вариантов решения тоже (2)
Эта власть ведет четкую линию на искоренение любых проявлений народовластия (11)
Людей готовят затягивать пояса, чтобы и рот не открывался (4)
Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла? (2)
О страхе смерти верующих атеистов (15)
Минтруд разрешает отстранять от работы (19)
Минфин потратит триллион рублей на доллары (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Отстранить от работы без сохранения заработной платы
Дарья Митина Дарья Митина: Союзники и оппоненты
Дарья Митина Дарья Митина: Адский баттл за Ленина - как это получилось
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эксперт оценил "готовность" Киева к реализации "формулы Штайнмайера"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Поговорили с Делягиным про политику и про то, есть ли жизнь в Отечестве
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss