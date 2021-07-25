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Московский листок

Анатолий Баранов: Крым не наш? Еще древние римляне отвечали очень просто: "Приди и возьми!"

Опубликовано 25.07.2021 в разделе комментариев 3

украина крым
Анатолий Баранов: Крым не наш? Еще древние римляне отвечали очень просто: "Приди и возьми!"

Дал комментарий "Свободной прессе".

Россия не может оставить без реакции появление на официальном сайте Олимпиады-2020 обозначения Крыма как части Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как это понимать? Действительно «ошибка» или насмешка? После того, как наших спортсменов лишили флага и гимна, «лишение» России Крыма, пусть и всего лишь на карте выглядит совершенно возмутительно…

— Я не очень хорошо понимаю, чему тут удивляться? — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — МОК, как и остальные международные институты, не признает включения Крыма в состав России. МОК вводит унизительные санкции против олимпийской сборной России. Нам это не нравится? Не надо участвовать в мероприятиях, где тебя унижают. Надо иметь гордость. Если же соглашаешься терпеть унижения, то ожидай дальнейшего.

Мы могли, как СССР в 1980-м, провести свои игры, тем более, что глобализация позволяет фиксировать достижения мирового уровня, и какая разница, на каких соревнованиях они произошли. Правда, у СССР была мировая система социализма, и в наших играх приняли участие многие. Сейчас, наверное, будут Куба и Венесуэла, но это не так важно.

Но на своем надо уметь настаивать. Скажем, после 20-летней оккупации Афганистана стало ясно, что Брежнев был совсем не так уж неправ, вводя туда войска. Так и с Крымом — пройдет время, и передача его Украине будет выглядеть просто абсурдно.

— Во всем мире регулярно печатают карты, где Крым обозначен как часть России. Это означает, что мир признает потихоньку, но не хочет говорить вслух?

— Мир признает возвращение Крыма в России по факту. Вы покупаете карту, чтобы ехать в Крым и как-то находить там дорогу. А если карта с включенным в состав Украины Крымом не показывает реальной дороги — это бред! Ну попробуйте въехать в Крым на автомобиле по такой карте, без российской визы, с визой ЕС, которая позволяет перемещаться свободно по Украине. Вам прямо на границе преподадут урок наглядной картографии.

— На Украине эти карты постоянно отслеживают и требуют исправить. Для них это так важно? Что-то меняется? Крым им все равно не вернется…

— Это шизофрения украинского руководства. Они сами могут въехать в Крым по карте, на которой он «украинский»? Существует в Киеве «администрация Крыма», но она может въехать на «свою» территорию? С таким же успехом какие-нибудь монархисты, не признающие событий 1917 года, могут требовать включения на картах Киевской губернии в состав Российской империи. История уехала, а клоуны остались…

— Песков говорит, что Россия не может оставить этот случай без реакции, что МИД следит за такими вещами. И чем ответим? Озабоченность выразим?

— Я уже сказал, какой должна была быть реакция солидного государства на дискриминационные решения — не участвовать в мероприятиях, где тебя унижают. Мне, гражданину великой страны, не нужны подтверждения ее величия такой ценой. У меня не вызывают никакого восторга спортсмены и спорт высших достижений как таковой, для меня они не являются ни моральными авторитетами, ни духовными лидерами, ни интеллектуальными ориентирами. Я их просто не знаю, и, как выяснил недавний опрос общественного мнения, проведенный ВЦИОМом, 97 процентов населения не могут назвать ни одной фамилии из нашей олимпийской сборной!

Эти люди мало интересуются моими интересами, они о них просто ничего не знают. Почему я ради их интереса заработать денег и потом стать депутатами от «Единой России», должен испытывать национальное унижение от участия в этой позорной олимпиаде? Это интересы элиты нашего общества, к которой они относятся, а я нет, как и 97 процентов граждан! И интересы нашей элиты очень далеко отстоят от интересов простого народа. Меня на эту олимпиаду никто не пустит даже зрителем, да мне и не интересно. И меня никто не спрашивает, как я к этому позорищу отношусь.

 России вообще важны эти карты? Ведь главное то, кому реально принадлежит Крым, а не то, как его рисуют на картах люди, смутно представлявшие до этого, где это?

— У нас постоянно путают, кто это — Россия? Россия — это ее народ, 145 миллионов граждан страны. В том числе 2,5 миллиона граждан, проживающих в Крыму и давным-давно однозначно выразивших свою позицию по этому вопросу. Ни Путин, ни Кремль, ни сто олигархических кланов, которым принадлежит 95 процентов национального богатства, Россией в полной мере не являются, и я не вижу причин, по которым именно их мнение может иметь значение, а мое или ваше — нет. Крым не наш. Крым — это мы! На вопрос: «Чей Крым?» я всегда отвечаю: «Крым — мой!». А желающим этого факта не признавать, еще древние римляне отвечали очень просто: «Приди и возьми!».



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
соул написал 25.07.2021 02:36
Пошло как-бы радостное сообщение:
" Российская сборная завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио
Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, выиграв серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. .."
Сайт " https://www.km.ru/sport/2021/07/24/pobedy-rossiiskikh-sportsmenov-na-mezhdunarodnykh-sorevnovaniyakh/889640-rossiiskay.
--
Под каким же флагом? Флаг, под которым выступает сборная РФ на олимпийских играх не имеет никакого отношения к России.
Это Анастасия Галашина завоевала медаль для себя. А так ТАКОГО ПОЗОРА, когда стране члену МОК, запретили выступать под флагом своей страны, не было в истории Олимпийских Игр.
Россию как государство УНИЗИЛИ и УНИЗИЛИ ВСЕХ ГРАЖДАН в данном государстве. Имей российское руководство хоть минимум человеческого достоинства, оно должно было
ОТКАЗАТЬСЯ от этого УНИЖЕНИЯ и ПОЗОРА. На войне за Флаг страны люди отдают жизни. Сдают флаг страны ПРЕДАТЕЛИ.
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Иногда г-н Баранов что-нибудь такое скажет,
что даже школьный троечник Путин хохочет написал 25.07.2021 02:13
"Приди и возьми" (Молон лабе) - крылатая фраза, легендарный ответ спартанского царя Леонида I на письменное требование персидского посла сдать оружие накануне битвы при Фермопилах.
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(без названия)
pavelbykov7g написал 25.07.2021 02:00
CEKС ЗНAKОМCТBA Бecплaтнo, анoнимнo, реальные фoтки и девки сами xoтят, без шлюх и рaзвoдил. Peгайcя и ужe ceгoдня у тeбя будeт ceкc! Сам пoстoянно там цeпляю телок, вoт caйт ----- https://nnna.ru/pisky
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