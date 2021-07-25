Анатолий Баранов: Крым не наш? Еще древние римляне отвечали очень просто: "Приди и возьми!"

Дал комментарий "Свободной прессе".
Россия не может оставить без реакции появление на официальном сайте Олимпиады-2020 обозначения Крыма как части Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как это понимать? Действительно «ошибка» или насмешка? После того, как наших спортсменов лишили флага и гимна, «лишение» России Крыма, пусть и всего лишь на карте выглядит совершенно возмутительно…
— Я не очень хорошо понимаю, чему тут удивляться? — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — МОК, как и остальные международные институты, не признает включения Крыма в состав России. МОК вводит унизительные санкции против олимпийской сборной России. Нам это не нравится? Не надо участвовать в мероприятиях, где тебя унижают. Надо иметь гордость. Если же соглашаешься терпеть унижения, то ожидай дальнейшего.
Мы могли, как СССР в 1980-м, провести свои игры, тем более, что глобализация позволяет фиксировать достижения мирового уровня, и какая разница, на каких соревнованиях они произошли. Правда, у СССР была мировая система социализма, и в наших играх приняли участие многие. Сейчас, наверное, будут Куба и Венесуэла, но это не так важно.
Но на своем надо уметь настаивать. Скажем, после 20-летней оккупации Афганистана стало ясно, что Брежнев был совсем не так уж неправ, вводя туда войска. Так и с Крымом — пройдет время, и передача его Украине будет выглядеть просто абсурдно.
— Во всем мире регулярно печатают карты, где Крым обозначен как часть России. Это означает, что мир признает потихоньку, но не хочет говорить вслух?
— Мир признает возвращение Крыма в России по факту. Вы покупаете карту, чтобы ехать в Крым и как-то находить там дорогу. А если карта с включенным в состав Украины Крымом не показывает реальной дороги — это бред! Ну попробуйте въехать в Крым на автомобиле по такой карте, без российской визы, с визой ЕС, которая позволяет перемещаться свободно по Украине. Вам прямо на границе преподадут урок наглядной картографии.
— На Украине эти карты постоянно отслеживают и требуют исправить. Для них это так важно? Что-то меняется? Крым им все равно не вернется…
— Это шизофрения украинского руководства. Они сами могут въехать в Крым по карте, на которой он «украинский»? Существует в Киеве «администрация Крыма», но она может въехать на «свою» территорию? С таким же успехом какие-нибудь монархисты, не признающие событий 1917 года, могут требовать включения на картах Киевской губернии в состав Российской империи. История уехала, а клоуны остались…
— Песков говорит, что Россия не может оставить этот случай без реакции, что МИД следит за такими вещами. И чем ответим? Озабоченность выразим?
— Я уже сказал, какой должна была быть реакция солидного государства на дискриминационные решения — не участвовать в мероприятиях, где тебя унижают. Мне, гражданину великой страны, не нужны подтверждения ее величия такой ценой. У меня не вызывают никакого восторга спортсмены и спорт высших достижений как таковой, для меня они не являются ни моральными авторитетами, ни духовными лидерами, ни интеллектуальными ориентирами. Я их просто не знаю, и, как выяснил недавний опрос общественного мнения, проведенный ВЦИОМом, 97 процентов населения не могут назвать ни одной фамилии из нашей олимпийской сборной!
— России вообще важны эти карты? Ведь главное то, кому реально принадлежит Крым, а не то, как его рисуют на картах люди, смутно представлявшие до этого, где это?
— У нас постоянно путают, кто это — Россия? Россия — это ее народ, 145 миллионов граждан страны. В том числе 2,5 миллиона граждан, проживающих в Крыму и давным-давно однозначно выразивших свою позицию по этому вопросу. Ни Путин, ни Кремль, ни сто олигархических кланов, которым принадлежит 95 процентов национального богатства, Россией в полной мере не являются, и я не вижу причин, по которым именно их мнение может иметь значение, а мое или ваше — нет. Крым не наш. Крым — это мы! На вопрос: «Чей Крым?» я всегда отвечаю: «Крым — мой!». А желающим этого факта не признавать, еще древние римляне отвечали очень просто: «Приди и возьми!».
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соул написал 25.07.2021 02:36
" Российская сборная завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио
Анастасия Галашина завоевала первую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио, выиграв серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. .."
Сайт " https://www.km.ru/sport/2021/07/24/pobedy-rossiiskikh-sportsmenov-na-mezhdunarodnykh-sorevnovaniyakh/8
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Под каким же флагом? Флаг, под которым выступает сборная РФ на олимпийских играх не имеет никакого отношения к России.
Это Анастасия Галашина завоевала медаль для себя. А так ТАКОГО ПОЗОРА, когда стране члену МОК, запретили выступать под флагом своей страны, не было в истории Олимпийских Игр.
Россию как государство УНИЗИЛИ и УНИЗИЛИ ВСЕХ ГРАЖДАН в данном государстве. Имей российское руководство хоть минимум человеческого достоинства, оно должно было
ОТКАЗАТЬСЯ от этого УНИЖЕНИЯ и ПОЗОРА. На войне за Флаг страны люди отдают жизни. Сдают флаг страны ПРЕДАТЕЛИ.
что даже школьный троечник Путин хохочет написал 25.07.2021 02:13
Википедия
pavelbykov7g написал 25.07.2021 02:00