Узбекистан накануне репрессий

Софья Метальникова как первая невинная жертва грядущих чисток госаппарата в Узбекистане.

ПРЕДИСТОРИЯ

Известный блогер-оппозиционер Миразиз Базаров уже довольно долго вызывал ненависть к себе у узбекских властей (http://asiais.ru/society/40428.html).

Одновременно с этим Камил Алламжонов любящий изобразить из себя либерала и прогрессивного политика, получил финансовую поддержку от стран Запада за принятие закона "о гендерном равенстве" (в том числе касающихся сексуальных меньшинств). Но одновременно к Алламжонову обратились представители стран Персидского залива с просьбой заблокировать данный законопроект.

К тому же покровительством исламистов в Узбекистане занимается ГУВД Ташкента, подробные факты чего будут приведены ниже.

Ещё одно действующее лицо. Владимир Алиев бывший сотрудник МВД и отец Гейдара Алиева блогера с нацистами взглядами с исламистской риторикой https://t.me/bazarov_channel/738 и множество других.

После призыва Гейдара Алиева убить Базарова, Базаров подал множество жалоб в том числе в Вестминстерский Университет (в оба и в Ташкентский, и в основной), в котором и учился Алиев младший. В результате только обильное и щедрое вмешательство Владимира Алиева спасло его сына от уголовной ответственности и сохранило Гейдару место в Вестминстере.

Так же сильно ненавидел Базарова глава районной администрации Мирзо-Улугбекского района Ташкента (https://t.me/bazarov_channel/660 , https://t.me/bazarov_channel/653).

И финальным штрихом было выдвижение Миразиза Базарова кандидатом в президенты Узбекистана (https://t.me/bazarov_channel/765) и призыва к бойкоту выборов https://t.me/bazarov_channel/1007.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В СТИЛЕ АЛЛАМЖОНОВА

Алламжонов оказался в сложной ситуации, когда ему нужно было либо возвращать деньги, либо элегантно кинуть кого-то из партнёров. Провалить отмену 120 статьи уголовного кодекса (мужеложство), но так чтобы не возвращать деньги. И Миразиз Базаров оказался идеальным козлом отпущения после того, как высказался за отмену 120 статьи УК РУз.

Сначала 3 внештатных блогера: Абдуазимов Аброржон Мухторалиевич (22.07.1976 г.р.) известный в определённых кругах как "Аброр Мухтар Али", Мусаев Шухрат (09.09.1990 г.р.) и Салимов Жахонгир (26.07.1988 г.р.) начали выполнять команду. Втроем они стали призывать к убийству Базарова.

Дальше все просто: 29 марта 2021 года в центре Ташкента на сквере Тамерлана происходят беспорядки, в ходе которых толпа исламистов нападёт на пару девушку и парня, считая, что если девушка ходит с парнем, то они представители ЛГБТ.

Что осталось за кадром.

Удивительно, но ГУВД ведущее расследование не заметили, что толпа на сквере Тамерлана появилась не сама собой. Участников беспорядков привезли на двух автобусах на парковку сзади гостиницы Узбекистан, оттуда они обошли Дворец Форумов и только тогда под камеры начали беспорядки. При этом обилие сотрудников милиции проявило удивительное для Узбекистана благодушие и мягкость.

В итоге следователь Бекназаров (да тот самый!) возбудил дело… на Миразиза Базарова и выдал постановление на обыск.

Вечером того же дня "трое неизвестных сотрудников" избили битой Миразиза Базарова во дворе его дома. Об их личности стоило бы спросить Владимира Алиева, вряд ли кто-то знает о них больше него.

Во время избиения неизвестные сотрудники силовых органов много матерились на чистом русском.

Все свидетели сообщили что нападавшие уехали на автомашине Ласетти, но в розыск были объявлены Джентра и Спарк https://fergana.site/articles/122183/ .

Аброр Мухтар Али одобрил избиение Базарова и сказал, что готов расцеловать яйца нападавших. Позднее он исправил свою оговорку, заменив яйца на руки.

В течение последующих трех суток почти все СМИ и блогеры Узбекистана начали компанию травли Базарова. По совету карманного блогера Алламжонова "журналиста" Н Макаренко все СМИ рассказывали, что Базаров провокатор, вообще "мальчик сам виноват". Абсолютная синхронизация текстов сообщений в которых не было даже тени сочувствия избитому.

Журналистку Агнешку Пикуличку посмевшую высказать сочувствие к Базарову лишили по этой причине аккредитации и подвергли травле. В том числе в официальных заявлениях МВД.

В общем все получилось как нельзя лучше для Алламжонова, финансы были освоены, вина за неисполнение обязательств была свалена на Базарова.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ГЕСТАПО

Основной задачей следствия было сфабриковать на Миразиза Базарова хоть что-нибудь. Но из-за отсутствия каких-либо фактов, следствие перешло к террору по отношению к его родным и близким. А также всех, кого нашли в списке телефонных контактов Миразиза.

Степень прессинга можно представить по тому, что отец Базарова отказался от своего родного сына и подал заявление чтобы лишить своего сына фамилии.

В этот момент в поле зрения следствия попадает Метальникова Софья Павловна (1995 г.р.), одна из знакомых Базарова. Гражданка Метальникова, страдающая от наркотической зависимости, была задержана 26 апреля 2021 года с наркотиками.

Следствие в лице Халилова Ш., Бекназарова Э.Ш. и Таджиева Б. Р. уже радостно потирали руки, обдумываю как начнут лепить из Базарова образ наркобарона. Но Софья сначала оказалась крепче чем они ожидали.

Метальникову возили на протяжении нескольких недель в автозаке в жару по городу, кормили только хлебом и гнилыми продуктами. А когда это не возымело эффекта перешли к "расширенным методам допроса".

После получения показаний обещали отправить её на домашний арест.

ФАБРИКАЦИЯ КОМПРОМАТА ЗАДЕЛ ДЛЯ РЕПРЕССИЙ

Что важно, следствие решило не ограничиваться один Базаровым, и потребовало, чтобы Метальникова С. дала письменные показания и на других лиц. Список которых весьма любопытен.

Помимо Базарова, следователи Халилов, Таджиев и Бекназаров добивались показаний на следующих лиц.

Турдалиев – Заместитетель председателя ЦБ, Камалов – зампред ЦБ, Абубакиров – зампред ЦБ, Абдугафаров – зампред ЦБ, Хамраев – зампред ЦБ, Захидов Б- первый заместитель председателя ЦБ, Мамаюсупов С. Д. – Заместитель командующего Нац. Гвардией Р.Уз., Ганиев М. Ж. – Заместитель комндующего Нац. Гвардией, а также ещё ряд старших офицеров Ташкентского гарнизона Национальной гвардии. Но т.к. разглашение их фамилий стало бы раскрытие гос. тайны, то умолчу.

Помимо банкиров и нацгвардейцев, Таджиев Б. Р. хотел показаний на представителей таможни: Муратова Б. Ш., Салимжонова Н. Р., Жалилов А. К.,

Кабулов, Мандатов, Иняминов, Шарипов, Сатторов, Абдуганиев и ещё много фамилий.

Список довольно длинный и довольно странный.

Дело в том, что в результате массированной государственной травли в СМИ, Базаров стал очень токсичный для населения, верящего телевизору, т.е. для очень большой части граждан.

Как именно хотели использовать эти и другие показания сказать сложно.

В целом же руководство ГУВД поставило перед личным составом задачу найти как можно больше компромата на детей и родственников разных высокопоставленных лиц не относящиеся к МВД служб и ведомств. В том числе представителей судейского корпуса. И связать их с М. Базаровым для дискредитации в лице населения. Эту операцию они назвали "Золотая Молодёжь".

Т.к. Базаров до домашнего ареста вел весьма и весьма активную светскую жизнь, то присутствовал на множестве тусовок.

Множество других посетителей данных клубов и дискотек оказались в разработке.

У многих упомянутых в этой статье людей есть возможность проверить вышеизложенные факты. И я надеюсь, что они обязательно проверят их, там будет ещё многое что их удивит и вызовет негативные эмоции.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СОФЬИ

Следователь Бекназаров Э.Ш. вместе с Тахсановым С. и Халиловым Ш. проводя допрос Метальниковой "на водяной доске", слегка перестарались и имела место смерть по неосторожности.

В таком резонансном деле, как дело Базарова это был конечно залёт. Поэтому была создана легенда о её внезапном побеге. Кстати, после этого мать Метальниковой всерьёз стала верить, что ее дочь сбежала с Халиловым Ш. кататься на лошадях. Т.е. по версии матери, следователь внезапно воспылал большой и чистой любовью к обвиняемой, у них завязались романтические отношения, Халилов стал возить Метальникову не на допросы, а по ресторанам. А потом кататься на лошадях. Стокгольмский синдром не позволил матери Метальниковой поверить, что следователи могли нанести вред ее дочери.

Сами же следователи стали усердно заметать следы.

По новой версии Метальникова не имея ни документов, ни денег, смогла покинуть город, пересекла границу с Казахстаном (в условиях пандемии и закрытия сухопутных границ!) и скрылась в Китае. Метальникова знает китайский язык и имеет обширный связи в Китае, так же училась и жила там.

ОПЕРАЦИЯ "ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ" КАК НАЧАЛО РЕПРЕССИЙ

Таким образом стремясь сохранить небольшие в общем-то деньги, Алламжонов дал старт процессу сбора компромата на многих влиятельных людей города, которых МВД будет всеми силами ассоциировать с Базаровым, для возможных последующих чисток. Серьезные чистки госаппарата, которые и ожидаются после выборов 24 октября, будут связаны с именем Базарова, а МВД уже полным ходом начало подготовку к ним.

Тем же кто сомневается, стоило бы по своим каналам проверить данную информацию. Безусловно я могу ошибаться, поэтому стоит все перепроверить.