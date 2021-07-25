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Московский листок

О смерти министра и качестве жизни в РФ

Опубликовано 25.07.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
О смерти министра и качестве жизни в РФ

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано», — говорится в публикации.

По информации ТАСС, 17 июля Курдюков поступил в больницу с полученными травмами в результате конфликта на турбазе.

Неплохо отдыхают министры… Может, и правда лучше им где-то подальше, на Канарах? Или как Путин – в тайге, но с целым полком охраны.

А то как среди народа окажутся, так сразу неприятности.

Телеграм-канал Life Shot сообщает, что убийцей министра стал местный мастер спорта по пауэрлифтингу. По некоторым данным, драка в местном пансионате произошла из-за того, что спортсмен якобы оскорбил жену чиновника. А мог бы стать депутатом от «Единой России»…

Элитные разборки, чо…

***

Ну и напоследок - наш опрос о качестве жизни в России.

Недавно международное рейтинговое агентство поставило Россию на незавидное место по качеству жизни, ближе к африканским странам. Это вызывало неподдельное возмущение частных лиц и организаций.

А мы решили проверить, как в качеству жизни относятся сами наши сограждане.

ФОРУМ.мск: Как бы вы оценили Россию по качеству жизни?

Лучше всех в мире (6)

Ближе к верхней части рейтинга (6)

В серединке (21)

Ближе к нижней планке (87)

Ниже грязи (121)

«Социал ЗА»: Как бы вы оценили Россию по качеству жизни?

44 тысячи голосов! Рекорд просто.

Лучше всех в мире 2 %

Ближе к верхней части рейтинга 1 %

В серединке 6 %

Ближе к нижней планке 31 %

Ниже грязи 60 %

Как видим, оценки сходные две трети считают нашу жизнь «ниже грязи», треть – просто поганенькой, и несколько процентов довольных. Строго по пропорции имущественного расслоения.

Список "Форбс", думаю, доволен всем. Вот только министр Курдюков до включения в список "Форбс" не дожил, качество жизни подвело...

А.Б.



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