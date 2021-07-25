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Московский листок

Открывается фотовыставка, посвященная уничтожению исторической застройки Немецкой слободы

Опубликовано 25.07.2021 в разделе комментариев 0

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Открывается фотовыставка, посвященная уничтожению исторической застройки Немецкой слободы

25 июля в 15:00 во дворе дома 6 по Старокирочному переулку готовится фотовыставка "Фотосушка. Стирание истории". Выставка посвящена уничтожению старейшего и уникального исторического места Москвы и России - Немецкой слободы и Лефортово.

В уютном дворе в самом центре Немецкой слободы, в непосредственной близости от объекта культурного наследия федерального значения, памятника XVII-XVIII вв. "Дом Анны Монс" силами местного сообщества #SOSКукуй будет представлена экспозиция процесса уничтожения исторической застройки в этом районе.

Жители расскажут об истории снесенных и уничтожаемых объектов культурного наследия и исторических зданий:

- Слободской дворец;

- Общежитие ИМТУ;

- Химическая лаборатория ИМТУ;

- Училище принца Ольденбургского;

- Цейхгауз Фанагорийских казарм и сами Фанагорийские казармы;

- дом, в котором предположительно родился А.С Пушкин.

- и, конечно, об уникальных палатах XVII века, где жила семья царских лекарей Ван-Дер-Гульстов, которые лечили Петра I; в этом же доме царь, вероятно, встречался со своей фавориткой, "кукуйской царицей", Анной Монс.

Посетители при удачном стечении обстоятельств смогут сами увидеть пока еще сохранившийся "Дом Анны Монс". В конце мероприятия посетители смогут забрать себе на память представленные фотоработы.

 



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