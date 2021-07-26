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Московский листок

Зарплата - главный признак капитализма

Опубликовано 26.07.2021 автором Петлюк Владимир в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Зарплата - главный признак капитализма

Зарплата есть главный признак капитализм и наемного труда.

Это следует из того, что зарплата выступает связующим звеном между трудом и капиталом. Зарплата превращает человека в товар, стоимость которого формируется рынком, согласно спросу и предложению, а потому может опускаться ниже прожиточного минимума.

Зарплата, как форма распределения, возникает с переходом к капитализму, который рождается при буржуазном мелкотоварном способе производства. Буржуазное производство совершается крестьянином или ремесленником собственными орудиями труда, тогда как наемный работник использует отчужденные орудия труда.

СССР повторила исторический путь развития капитализма в сжатой форме. С введением НЭПа восстановилось мелкотоварное крестьянское хозяйство. В процессе индустриализации крестьянство превратилось в наемных работников на зарплате на государственных предприятиях. Это значит, что СССР перешел от буржуазного производства к капиталистическому в результате индустриализации, а не к социалистическому.

При наемном труде в условиях государственного капитализма развиваются негативные стихийные явления. Растет дефицит товаров народного применения при перепроизводстве продукции ВПК, которая требует более квалифицированного труда и выше оплачивается. Возникают продовольственные проблемы, поскольку труд в сельском хозяйстве менее квалифицированный и ниже оплачиваемый. Снижается интенсивность и качество труда, поскольку оплата труд соответствует рынку, но не затратам труда. Постоянные экономические реформы в СССР не устранили негативные тенденции, которые и разрушили экономику рабоче-крестьянской империи под управлением интеллигенции.

Из сказанного следует, что с переходом к коммунизму, зарплата должна отмереть. Однако переход к коммунизму от наемного труда требует уравнения зарплат, чтобы структура производства перестроилось под общество, в котором отсутствует социальное неравенство.



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