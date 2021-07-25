Обзор новостей: Качество жизни "ниже грязи" Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Сегодня День военно-морского флота 2 Долги россиян перед компаниями ЖКХ оказались рекордными за всю пандемию 3 Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Грудинина вычеркнули из списков КПРФ на выборы 5 Партия «Яблоко» предлагает оплачиваемый за счёт средств Фонда национального благосостояния двухнедельный локдаун 6 Мегапрорыв: ОАЭ купят у России один вертолёт Ми-171 7 Открывается фотовыставка, посвященная уничтожению исторической застройки Немецкой слободы https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Губернатор Амурской области сообщил о смерти главы Минцифры региона Александра Курдюкова https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Ну и напоследок наш опрос о качестве жизни в России - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.



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