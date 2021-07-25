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Московский листок

Обзор новостей: Качество жизни "ниже грязи"

Опубликовано 25.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Сегодня День военно-морского флота

 

2 Долги россиян перед компаниями ЖКХ оказались рекордными за всю пандемию

 

3 Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Грудинина вычеркнули из списков КПРФ на выборы

 

5 Партия «Яблоко» предлагает оплачиваемый за счёт средств Фонда национального благосостояния двухнедельный локдаун

 

6 Мегапрорыв: ОАЭ купят у России один вертолёт Ми-171

 

7 Открывается фотовыставка, посвященная уничтожению исторической застройки Немецкой слободы

https://forum-msk.org/material/news/1...

8 Губернатор Амурской области сообщил о смерти главы Минцифры региона Александра Курдюкова

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Ну и напоследок наш опрос о качестве жизни в России

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Обзор новостей: Качество жизни "ниже грязи"
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