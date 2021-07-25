Обзор новостей: Качество жизни "ниже грязи"

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Сегодня День военно-морского флота
2 Долги россиян перед компаниями ЖКХ оказались рекордными за всю пандемию
3 Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Грудинина вычеркнули из списков КПРФ на выборы
5 Партия «Яблоко» предлагает оплачиваемый за счёт средств Фонда национального благосостояния двухнедельный локдаун
6 Мегапрорыв: ОАЭ купят у России один вертолёт Ми-171
7 Открывается фотовыставка, посвященная уничтожению исторической застройки Немецкой слободы
https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Губернатор Амурской области сообщил о смерти главы Минцифры региона Александра Курдюкова
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Ну и напоследок наш опрос о качестве жизни в России
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