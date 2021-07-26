Дадут ли уголь шахтеру?

Вроде бы по Конституции РФ природные богатства РФ принадлежат народу РФ (впрочем, отметим, что после обнуления Конституции определение принадлежности богатств РФ народу РФ стало несколько более расплывчатым и менее определённым, чем было ранее).

По жизни людей лишают даже того, что им положено по закону прямо и определённо (прописано до конкретных цифр). И это понятно, ведь если каждому выдашь его долю, олигархам на яхты (длиной с авианесущий крейсер) не хватит. А если у олигархов будут яхты длиной не с крейсер, а (не дай, православный боже) с эсминец – это ж прямой урон международному авторитету, а значит, национальной безопасности и суверенности РФ.

А ведь именно этого добивается Великобритания с самого начала свой истории. Именно для этого, чтобы лучшие люди России не могли плавать на личных дредноутах (на благо и гордость РФ), Великобритания всегда вела против России БОЛЬШУЮ ИГРУ, вскармливала Герцена и даже засылала Ленина. Вот и советует правительство гражданам РФ затянуть пояса (лучше чуть–чуть пониже маски), ибо в этом их, граждан, патриотический долг! А граждане, они несознательные. Они не понимают. Они даже сопротивляются. Впрочем, перейдём от общего к конкретным примерам. Итак.

По федеральному закону "О внесении изменений в ФЗ "О государственном регулировании в области добычи и использовании угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности", подписанному президентом 1 мая 2019 года с 1 января 2020 года тем пенсионерам-шахтёрам, проработавшим не менее 10 лет, или их вдовам, предоставляется право на получение бесплатного пайкового угля для отопления жилья. Однако воспользоваться этим правом, да ещё в полном объёме, оказалось довольно сложно.

«По этому закону должно было быть выдано на дом от 6,8 до 7,8 тонн угля, мне, к примеру, выдали 2 тонны», - рассказывает Александр Гартман (ветеран, инвалида труда, отработал 24 года в забойной группе). Кажется, это тоже много? Прикинем. Средней вес кубометра угля будет от 1200 до 1500 килограмм. То есть, две тонны – это несколько меньше двух кубических метров. Ну и хватит такого количества топлива на год, как вы думаете?

«Я вновь стал обращаться во все инстанции в нашем угольном регионе за законным пайковым углём, и вновь получил очередную фигу от начальника департамента угольной промышленности Кузбасса - Токарева О.С., зама - Панова А.А., семейного клана по соц.углю - Лях Б.М и его сына», - рассказывает Гартман. - "проигнорировавшие президентский ФЗ и продолжающие присылать шаблонные отписки ссылаясь ещё на ФЗ от 20.06.1996 г. того века (уже устаревший) и советами обжаловать в судебном порядке».

Обращался А. Гартман и к депутам. Так на Кузбас прибыл г. Исламов В.Д (партия Едро) Однако на все звонки в приемную Гартману отвечали, что народного избранника нет (на самом деле, в 20-х числах июля он на Кузбасе был) и что народный избранник по Конституции (!!!!) не может помочь решить проблему с углем.

«Я и другие бывшие шахтёры, как не получали пайковой уголь по нормативам Кемеровской области, так и не получают, а покупают! В угольном Кузбасе нет угля для шахтеров! Закон, подписанный президентом 1 мая 2019 г. о обеспечении шахтеров углем так и не выполнен. 1 апреля нужно было его подписать!» - комментирует происходящее Александр Гартман.

Что тут можно ещё сказать? Это РФ - живём мы тут. Зато вот валежник собирать пока не запретили!