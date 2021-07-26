Перенесшие коронавирусную инфекцию необратимо глупеют?

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Исследование опубликовано в авторитетнейшем медицинском журнале The Lancet.

В эксперименте участвовали 81 337 человек, из них 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Тест включал в себя набор задач, цель которых — измерить аспекты когнитивных возможностей. В результате у большинства переболевших, в том числе в легкой форме, проблемы с выполнением заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался.

Наибольшую сложность выявили при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Кроме того, результаты подтвердили более ранние данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.

Серьезность когнитивных нарушений отчасти была связана со степенью тяжести заболевания. Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, выявили наибольшие затруднения: их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов. Такого не наблюдали даже у тех, кто перенес инсульт и оказался не в состоянии обучаться чему-то в дальнейшем.

***

Интересно, а вакцинация не вызыват такого эффекта? Допустим, не на семь, а на три-четыре пункта?

В Англии колониальных чиновников, долго прослуживших в неблагоприятном для европейца климате, на несколько лет лишали избирательных прав.

Может и у нас недавно переболевших или недавно вакцинированных стоит ограничивать в избирательном праве?

Интересно, мне одному выступления некоторых видных чиновников после вакцинации кажутся откровенно глуповатыми?

А.Б.