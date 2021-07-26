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Московский листок

Перенесшие коронавирусную инфекцию необратимо глупеют?

Опубликовано 26.07.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Перенесшие коронавирусную инфекцию необратимо глупеют?

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Исследование опубликовано в авторитетнейшем медицинском журнале The Lancet.

В эксперименте участвовали 81 337 человек, из них 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Тест включал в себя набор задач, цель которых — измерить аспекты когнитивных возможностей. В результате у большинства переболевших, в том числе в легкой форме, проблемы с выполнением заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался.

Наибольшую сложность выявили при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Кроме того, результаты подтвердили более ранние данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о "мозговом тумане", проблемах с концентрацией внимания и подбором слов. 

Серьезность когнитивных нарушений отчасти была связана со степенью тяжести заболевания. Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, выявили наибольшие затруднения: их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов. Такого не наблюдали даже у тех, кто перенес инсульт и оказался не в состоянии обучаться чему-то в дальнейшем.

***

Интересно, а вакцинация не вызыват такого эффекта? Допустим, не на семь, а на три-четыре пункта?

В Англии колониальных чиновников, долго прослуживших в неблагоприятном для европейца климате, на несколько лет лишали избирательных прав.

Может и у нас недавно переболевших или недавно вакцинированных стоит ограничивать в избирательном праве?

Интересно, мне одному выступления некоторых видных чиновников после вакцинации кажутся откровенно глуповатыми?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
такаман написал 26.07.2021 01:49
13:09 В России готовят ядерный удар по Чечне
19 июля 2021 года в российском даркнете были опубликованы документы якобы Совбеза РФ. Из них следует, что часть руководства РФ подготовило план нанесения ядерного удара по Чечне. Эксперты считают, что в настоящий момент власть в РФ шатается. Уход Путина от власти может привести к параду суверенитетов субъектов РФ. Если отсоединение Чечни и других исламских республик в РФ поддержит большинство населения, так как по имению экспертов соответствующая пропаганда неявно проводилась с подачи самого Кремля, то предугадать действия самой Чечни в этой ситуации будет невозможно. Нет никакой гарантии, что руководство Чечни не решит прибрать к себе близлежащие неисламские регионы РФ. Кроме того существует вероятность того, что Чечня как и в 90-е годы может стать плацдармом радикальных исламистов, которые захотят распространить свое влияние за пределы Чечни. Руководство РФ опасается и реакции исламских стран, которые могут начать мстить России за поддержку Асада в Сирии. Здесь Россия выступила против исламского большинства суннитов на стороне шиитов. О недальновидности этого шага Путина предупреждали с самого начала сирийской компании. Большую озабоченность вызывает и продвижение исламистского движения Талибан в Афганистане. При этом все понимают, что третья чеченская война путем введения русских войск в Чечню невозможна.
В этой связи для упреждения действий исламистов Россия может нанести ядерный удар по территории Чечни, которая де-факто частью России уже не является. Это должно послужить предупреждением для целого ряда стран не вмешиваться во внутренние процессы, которые будут происходить в России после ухода Путина. По мнению экспертов в этом часть руководства РФ может получить поддержку от США, так как сейчас политические элиты в США пришли к выводу, что с исламским миром нужно обходится намного строже, чем это считалось раньше. Сейчас, не смотря на приход к власти демократов, концепция противостояния цивилизаций в США получает второе рождение. Для обеих партий США ИГИЛ и возвращение Талибана стали символом немощи всей американской политики, которую США проводили последние десятилетия. В США уже звучали призывы о применении ядерного оружия в отношения Талибана. Россия в этом смысле может стать первопроходцем, на которого будет ссылаться НАТО.
Эксперты отмечают, что сейчас в России начались негласные гонения на мусульман. Десятки мусульман, как граждан России, так иностранцев пропадают без вести. В России были найдены непонятные тюрьмы с крематориями. Как пример одна их таких тюрьм была недавно обнаружена под Петербургом. В крупных городах происходят инсценированные конфликты, в ходе которых кавказцы подвергаются жестоким нападениям. Человека сначала провоцируют, избивают, и представляют все как самооборону. Позже пытки продолжаются в отделении полиции. В марте 2021 года стало о повышенной смертности мусульман в тюрьмах РФ. Многие трупы имеют явные следы пыток: отрезанные руки, уши, головы, вспоротые животы. В 2020 сразу в нескольких регионах Центральной России были обнаружены трупы лиц кавказской национальности, которые были убиты жестоким способом. На телах так же были обнаружены следы пыток. Под Петербургом несколько кавказцев были сожжены, а другая группа была расчленена заживо. Участились доносы на лиц кавказской национальности, которые после заявлении соседей пропадают в неизвестном направлении.
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