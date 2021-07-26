Сенсация кастрированного политического процесса

Петр Милосердов, социолог и политтехнолог, успешный политик и узник совести создал к этим выборам проект "Госдуметр".

Со,ственно, ничего сложного - телефонный опрос избирателей по округам. Но опрос - честный, что и есть сенсация в нашем насквозь продажном политикуме.

Как говорит сам Петр Кимович, проект осуществляется исключительно на пожертвования избирателей, никаких тайных спонсоров и мутных заказчиков. Это тоже одно из важных условий независимости и объективности проекта.

Мы на ФОРУМе.мск https://forum-msk.org/ регулярно публикуем опрос за опросом, но кто ж у нас читает? "Многабукаф" и текст сложный.

Вот пришлось просить самого автора и главного исполнителя проекта рассказать, что и как.

А.Б.

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