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Московский листок

Шойгу не явился в СБУ для ареста

Опубликовано 26.07.2021 в разделе комментариев 0

украина война киев
Шойгу не явился в СБУ для ареста

Министр обороны России Сергей Шойгу не явился в управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе для «вручения письменного подозрения». Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в беседе с изданием «Страна». 

«Это создает предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения», — заявил Дехтяренко.

Дехтяренко добавил, что СБУ в 2014 году объявила главу российского военного ведомства в розыск, однако срок действия постановления суда на задержание Шойгу истек.

***

Надо же, 7 лет искали Шойгу, да так и не нашли!

С такими разыскными способностями офицерам СБУ следовало бы особенно тщательно следить за поиском ширинки при попытке справить малую нужду - форменные шальвары могут приобрести неуставной вид.

История гвоорит, что атаман, рискнувший отвезти знаменитое письмо запорожцев турецкому султану, был посажен на кол.

Среди отважных офицеров СБУ за 7 лет так и не нашлось ни одного, кто вызвался бы лично доставить повестку министру Шойгу под роспись? И ведь на кол не посадят, даже вообще не посадят. Как-то мельчают герои, которым слава...

А если повестка не доставлена даже и не думавшему никуда скрываться Сергеем Шойгу, то попытка не может быть засчитана.

Слава героям? Сомневаюсь.

А.Б.



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