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Московский листок

Курилы разворуют по рецептам раннего Путина

Опубликовано 26.07.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Курилы разворуют по рецептам раннего Путина

Власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли.

"Мы обсуждаем на сегодняшний день, в первую очередь, возможности введения здесь режима свободной таможенной территории", - сказал он.

Как пояснил Мишустин, это важно сделать для того, чтобы помочь предприятиям импортировать необходимое оборудование и другие товары.

То есть грубо говоря, возить из Японии что угодно без пошлин.

Как не вспомнить, что восхождение Путина к вершинам власти началось тоже с создания в Петербурге свободной таможенной территории.

Как мне рассказывал покойный уже питерский депутат Евгений Красницкий, к одному из островов, располагавшему собственным причалом, приставали зарубежные суда, что-то разгружали под присмотром суровых людей из одного из охранных предприятий, и по туннелю вывозили куда-то в закрытых грузовиках.

Депутат доступа на остров не имел, хотя он и входил в его избирательный округ. Никто не имел, кроме суровых людей из охранного предприятия.

А вы спрашиваете, чем занимался Путин во главе комитета питерской мэрии по внешнеэкономическим связям…

***

Правительство Японии в курсе слов Путина, который анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, однако хотело бы воздержаться от "гадании об их содержании".

Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа Мишустина началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Надо понимать, по поручению президента.

На это генсек японского правительства уже пообещал, что в ближайшее время российской стороне будет выражен протест.

Нормальное начало, конструктивное.

Зачем вообще вовлекать куда-то Японию, если острова наши?

Давайте вовлечем Украину в освоение Крыма – особенно в освоение его водных ресурсов.

Грузию можно в Южную Осетию завлечь, давно там не были. Эстонию в Печерский район уже вовлекли – там уже у каждого эстонский паспорт в заначке. А что? 

А.Б. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ждтдлтлдтлд написал 26.07.2021 12:12
Естессственно, - с какого хххеораэто возбуждение поперло-то??? - Других проблем в расеянии нетути???
"Гадать", ясен член, можно до и бе, но очевидно одно из двух:
1.Сигнал всем заинтересованным, что вовик на все согласная - на все, за счет "этой страны"(каг фсигда, но еще много больше лучше).
2.Биомассу надо отвлечь от Святой Ковидлы(а ея по стараццо спустить на тормозах, ибо пора).
...
жопа дымится и очень страшно - преданные предадут первыми и даже раньше
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