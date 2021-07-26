Переболевшие ковидом заметно глупеют? Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны 2 В паспорт могут вернуть графу «национальность» 3 Правительство Японии в курсе слов Путина, который анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, однако хотело бы воздержаться от "гадании об их содержании". https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Трудовым мигрантам в ближайший месяц упростят въезд в Россию 5 Переболевшие ковидом заметно глупеют? https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Протесты рабочих в Казахстане охватили еще одну область 7 Украинский безвиз дает право быть рабом, но в Испании 8 В Германии могут ввести апартеид для непривитых 9 ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка всемирного наследия, на очереди Стоунхедж - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.



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