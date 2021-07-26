Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны
2 В паспорт могут вернуть графу «национальность»
3 Правительство Японии в курсе слов Путина,
который анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, однако хотело бы воздержаться от "гадании об их содержании".
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Трудовым мигрантам в ближайший месяц упростят въезд в Россию
5 Переболевшие ковидом заметно глупеют?
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Протесты рабочих в Казахстане охватили еще одну область
7 Украинский безвиз дает право быть рабом, но в Испании
8 В Германии могут ввести апартеид для непривитых
9 ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка всемирного наследия, на очереди Стоунхедж
- Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.
|
|