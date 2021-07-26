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Московский листок

Переболевшие ковидом заметно глупеют?

Опубликовано 26.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Власти РФ обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны

 

2 В паспорт могут вернуть графу «национальность»

 

3 Правительство Японии в курсе слов Путина,

который анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, однако хотело бы воздержаться от "гадании об их содержании".

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Трудовым мигрантам в ближайший месяц упростят въезд в Россию

 

5 Переболевшие ковидом заметно глупеют?

https://forum-msk.org/material/news/1...

 

6 Протесты рабочих в Казахстане охватили еще одну область

 

7 Украинский безвиз дает право быть рабом, но в Испании

 

8 В Германии могут ввести апартеид для непривитых

 

9 ЮНЕСКО исключило Ливерпуль из списка всемирного наследия, на очереди Стоунхедж

 

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