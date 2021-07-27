Столичная полиция отменила депутатскую неприкосновенность

Полиция задержала Кирилла Гончарова, выдвинутого "Яблоком" на выборы в Госдуму и двух волонтеров его штаба в Дорогомилово.

«Мы проводили встречу по адресу: Резервный проезд, владение 11а, где коммерческая компания установила забор и проводит незаконные строительные работы. Я попытался вместе с жителями демонтировать этот забор, но полицейские задержали не людей, которые нарушают закон, а меня и двух сотрудников избирательного штаба», — сообщил для прессы сам Гончаров.

Кандидату вменяют неповиновение "законному" распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и оставляют на ночь в ОВД.

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Вот даже интересно, разве полиция не знает, что депутатская неприкосновенность распространяется и на кандидатов в депутаты?

Конечно, знает. Но так давно привыкла соблюдать не закон, а распоряжения начальства, что и сейчас сама выступила нарушителем закона. Как это часто бывает...

Интересно будет наблюдать и судью, который завтра станет "натягивать сову на глобус", то есть не защищать пострадавшего от незаконных действий полиции кандидата в депутаты, а, наоборот, подыскивать ему подходящий состав правонарушения.

А.Б.