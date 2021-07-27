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Московский листок

Как украли музей Чернобыльской катастрофы

Опубликовано 27.07.2021 автором Ксения Карташева в разделе комментариев 0

суд закон
Как украли музей Чернобыльской катастрофы

Жители дома в далеком 1994 году организовали в помещении своего подвала «Музей памяти ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Однако, помещение было тайно украдено Департаментом городского имущества города Москвы. О том, что помещение украдено стало ясно только тогда, когда помещение перепродали ИП, профессионально занимающееся выселением ненужных жильцов. Похоже, что у ДГИ имеется хорошо отробатонна схема.

Указанное ИП не просто вывезло коллекцию в другое помещение, да или хотя бы на помойку, а с усердием стало уничтожать все экспонаты, включая поломку крупной мебели.

Почти два года шли суды за возвращение украденного помещения. В этом году наконец дело было выиграно, не без помощи Татьяны Лебедевой.

Однако, не смотря на победу, восстанавливать созданное долгими годами приходится за свой счет.

Все заявления о рейдерском захвате, а также заявление на ущерб игнорируются.



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