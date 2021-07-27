Сегодня мы обратились к президенту Казахстана с призывом восстановить справедливость в отношении рабочих Жанаозена

Времена настали такие, что поводом для радости может быть любая ерунда - например, провёл ты пикет по злободневной теме, на котором никого не задержали и не отвезли в обезьянник — уже прекрасно.

Сегодня представители Объединённой Коммунистической Партии, Российского объединенного трудового фронта (РОТ ФРОНТ) и ряда других левых организаций передали в посольство Республики Казахстан две петиции — письмо Всемирной Федерации Профсоюзов и письмо российских левых партий и организаций на имя Президента РК Касым-Жомарта Токаева с призывом отреагировать на вопиющую ситуацию, сложившуюся в печально известном Жанаозене, который вот уже 10 лет со дня трагического расстрела рабочих живёт в атмосфере полного правового беспредела, морального и физического террора. Людей, в которых стреляли, обвинили в массовых беспорядках, лишили работы, а кого-то - жизни и здоровья. Десятки уволенных, покалеченных, получивших волчий билет и не имеющих возможности устроиться на работу в нефтяном моногороде, до сих пор ведут борьбу за свои права.

Поводом для сегодняшнего пикетирования посольства РК и передачи обращения послужила трагическая судьба работника "МунайСпецСнабКомпани" Ержана Елшибаева, обвиненного в организации массовых беспорядков и брошенного в тюрьму на пять лет. На днях Ержан прибегнул к крайней форме протеста - распорол себе живот, его жизнь по-прежнему под угрозой.

Мне удалось встретиться с казахстанскими дипломатами, передать петиции, получить обратную связь. Мы предупредили сотрудников посольства, что будем отслеживать судьбу наших петиций.

Как мне показалось, сотрудники казахстанского посольства с пониманием отнеслись к нашей акции, подчеркнув, что трагедия в Жанаозене - прецедент единичный, эксклюзивный для Казахстана. Мы отметили, что жанаозенская трагедия - чёрное пятно на репутации прежнего руководства РК, не пожелавшего провести адекватное расследование, выявить и наказать виновных, и выразили надежду, что новое руководство республики будет способствовать восстановлению справедливости.

Член ОКП Александр Зимбовский провёл одиночный пикет посольства РК с партийным флагом, обнародовал обе петиции. Пикет обошёлся без задержаний, что для полицейско-ковидной Москвы - большая редкость.