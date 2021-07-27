Бизнес по-социалистически

Автор этих строк столкнулся с интересным феноменом в левой среде. Одни оппоненты перебарщивают с испугом перед «поголовным обобществлением». А другие, и рвущиеся вперед, перебарщивают с негодованием к «мелкобуржуазной стихии». Но не правы не те, и не другие. Если каждому овощу свое время, то все в пользу.

К примеру, февральская революция началась не столько усилиями рабочих, сколько солдат и голодных женщин, и где каждый «мещанин» хотел свое. Одни дрались за кусок хлеба, а другие не желали отправляться на фронт. Но результатом стала октябрьская революция именно с железными батальонами пролетариата. И был бы возможен Октябрь без Февраля – это еще очень большой вопрос.

Так что индивидуализм индивидуализму рознь – и надо посмотреть, о чем вообще речь.

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Якобы житейский практицизм используется путинскими подпевалами не редко. Мол, нечего слушать смутьянов; а надо устраивать свою жизнь наподобие бизнеса, и живи в удовольствие. Да без проблем. На ловца и зверь бежит. Вот и поговорим об устроении личной жизни.

И даже плевать, любит читатель социализм или нет. Да начхать, слышал что-нибудь о Карле Марксе, или только о Микки Маусе. Но результат будет одним и тем же по той простой причине, что социализм - это ДОХОД. И доход в разы больший, чем путинская проституция.

Можно описать ситуацию снизу-вверх, можно сверху-вниз. Но коль мы договорились от личности, то снизу-вверх. Хотя главную мысль, и для картины маслом, можно высказать уже сейчас. Как нынешний капитализм называется, напомните-ка?!.. Вот именно! Он называется МОНОПОЛИСТИЧЕСКИМ (и даже олигархическим). А развитая конкуренция и бизнес при монополизме, разумеется, невозможны. Вот и весь ответ!

И наоборот, социализм настолько демократичен, что уничтожает монополизм на корню. Поэтому вот тебе равные условия для конкуренции – и работай, сколько влезет. Хоть до упада, и все твое. Так что с этого момента подробнее.

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Индивидуальный бизнес в развитом обществе базируется на субподрядах. Предприятию, к примеру, экономнее заплатить на сторону по нерегулярности работы, чем тратиться на постоянный штат. Поэтому, и если число подрядных организаций растет, а монополист отсутствует - то и субподряд индивидуального предпринимательства процветает.

И в том-то гигантски прогрессивный смысл общественной собственности, во-первых, что советские хозрасчетные предприятия можно обложить дифференцированной рентой для выравнивания конкурентных условий. Если у предприятия изначально больше ресурсов, – государство построило завод «с нуля», или климатические условия не сравнимы с северами и так далее, - то право общественной собственности и позволяет применить повышенную ренту типа всяких коэффициентов с запланированной эффективностью, и это рутинная компьютерная программа. А вот капиталист платит лишь налог на имущество в поднятом смысле, не учитывающий разнообразие трудовых и природных ресурсов; и даже настолько мизерный, что ни о каких равных условиях и говорить не приходится.

Во-вторых, и наем рабочей силы (то есть, без права управления предприятием) запрещен при социализме, и тогда монополизму совсем хана. Каждый работник – хоть вчера зачисленный – получает голос на заводской конференции. И поэтому и выборы фабзавкома с соответствующими окладами, и распределение между фондом промышленного развития, социального развития и оплаты труда должно одобряться его голосом. И фабзавкому придется считаться с большинством рабочих хоть так, хоть этак. Если большинство решило, к примеру, вложиться в социальное развитие, а не городить цеха для похвальбы фабзавкома «сверху» с соответствующей карьерой, то умри, но сделай.

А раз так, то довести соперников до быстрой неплатежеспособности совсем уж авантюрным развитием производственных фондов абсолютно невозможно. Даже если весь хозрасчетный коллектив согласен не есть, не пить, не отдыхать, – а лишь пахать с утра до ночи ради быстрого опережения соперников и своего монопольного положения, - то и это невозможно. По той простой причине, что никакой нормальный рабочий и не подумает устраиваться на такое чокнутое предприятие, поэтому расширение остановится.

А раз так, то и развитие социалистических предприятий массовое и сбалансированное. Да, с наказанием совсем уж ленивых трудовых коллективов, не могущих заплатить проценты по кредитам и дифференцированную ренту - но на то и исключение, подтверждающее правило. Но тогда вот тебе и многочисленные заказы для индивидуально-кооперативного субподряда в виде забора заводского санатория или асфальтированной дороги в садоводство. И так далее и тому подобное, и сотнями тысяч вариантов. Хоть магазинчик около завода, хоть теплицы-бани, гаражи-ремонты крыш; живи и работай в свое индивидуальное удовольствие, если уж большой коллектив надоел. Все пойдет в пользу.

Но вопрос интереснее и с политической точки зрения. В частности, в том-то и дело, что сердцевина коррупции – монополизм. Взятки и даются в подавляющем случае для того, чтобы получить преимущества «королей заказа». Кстати, автор всегда смеялся над административно-бюрократическими рецептами лечения коррупции. Реальное лечение может быть только одно – ДЕМОКРАТИЯ. И только тогда бизнес, если уж говорить таким словом, будет расти.

Ах, да, стоит уточнить сразу, и насчет любящих все сравнивать с прежним Советским Союзом. Никакого социализма в первом Советском Союзе не было. От слова «совсем». К примеру, автор может доказать с фактами на руках, что гены первично-уравнительного «военного коммунизма» Гражданской войны просуществовали вплоть до перестройки в виде валовой экономики; то есть, без дифференцированной ренты и фабзавкомов. Поэтому, и еще раз, социализм с реальным распределением по труду – ОТСУТСТВОВАЛ. (Когда мизерные тарифные коэффициенты стали совсем уж бессмысленными по причине поголовного дефицита, все и затрещало.) Другое дело, что хоть противники, хоть защитники сталинско-брежневского «социализма» впадают в религиозный экстаз обожания-неприятия. Но это что-то рядом с шизофренией; и всю эту истерию зеленым лесом.

И коль социализм должен быть еще построен, – ХОТЯ ОН НАЗРЕЛ И ПЕРЕЗРЕЛ, И В ЧЕМ СУТЬ ДЕЛА (если уж в Штатах половина населения за социализм, куда далее), – то политика и является концентрированной экономикой. И говорить о самой что ни на есть личной жизни с магазинчиком за углом и женой-продавщицей, и говорить о социалистической демократии – абсолютно одно и то же. Это сущность и явление; содержание и форма; удочка и рыба.

И, к сожалению, многие россияне не понимают до сих пор неразрывную связь экономики и политики, и в чем еще одна причина статьи. К примеру, некоторые смешивают божий дар с яичницей, когда и общественная собственность нужна, и «разделение властей» должно остаться. Но это дурдом. Потому что или одно – или другое. Одно должно уничтожить другое, чтобы выжить.

Да что там далеко ходить. Допустим, базовая собственность страны огосударствленна а-ля Газпром. Допустим, президент самый главный, и даже построил себе царский дворец. Допустим, обюджетил дружков а-ля озеро колоссальным образом. Допустим, выборы фальсифицируются тотально. Но ведь «демократическое разделение властей» существует! Вот вам Совет Федерации; вот вам Государственная Дума; вот вам Конституционный Суд; и вот вам даже Генеральная прокуратура с премьер-министром. Что тебе еще надо, старче?!... В стране поголовная, понимаешь, демократия; а ты чем-то недоволен. Живи и радуйся.

И вот правительственный чиновник требует взятку в таких условиях. Жаловаться президенту, которому фактически подчинены суд и прокуратура… а если чиновник и входит в клан дружков-олигархов, а так и бывает в большинстве случаев?!.. Да и вообще, до бога высоко, до царя далеко. Попробуй докажи, что сам не дурак. А жаловаться депутатам… все равно что жаловаться импотентам а-ля политическое ЛГБТ (а то и реальное), и которые сами на прокорме у президента.

И еще один немаловажный вопрос. Когда режим тоталитарен, то можно проводить только сверх централизованные, но фактически одноразовые инвестиции (хотя даже это не получается, и потери происходят). И подобные кампании не раскручивают всю экономику. А если раздать инвестиции банкам – свои дружки и украдут, и ничего не скажешь, потому что сам вор, а без дружков не можешь. И вот почему «кубышка», на удивление многих, не работает. Потому что плохому коню сколько не давай овса, все уйдет в г…о, а не в силу. Поэтому, пока сам конь не заменен, и остается накапливать овес. Но даже овес портится по причине санкций-дедолларизации и игр с плохими валютами.

Но более того, и налоги распределены неправильно. Богатые платят меньше, бедные больше; корпорации платят по месту головного офиса, а люди по месту работы, хотя должно быть до точности наоборот; отсюда должный спрос отсутствует, темпы роста не соблюдаются, банковские монополии вкладываются не в развитие, а в спекуляции, инфляция выскакивает хоть так, хоть этак, учетная ставка повышается, долговые бумаги с низкой ставкой невозможны, кредиты дороги, и по спирали вниз. И все белоусовские игры, даже при определенном авторитете среди левой и патриотической публики, что мертвому припарки.

Еще раз, тоталитаризм – это конкретно плохо. Вот почему все тоталитарные режимы слабеют скорее рано, чем поздно, и от Саддама Хусейна до Лукашенко с Путиным. Разве что богатые ресурсы России спасают последнего; но и здесь сколько веревочке не виться, конец близок. А вот послушать Царьград-Хазин и Ко, то о тоталитаризме ни-ни. Да как можно-с. Это только шпионы Набиуллина с Силуановым воду мутят; а Кремль в белом. А что тут, нахрен, мутить-то, если массовые и регулярные инвестиции возможны только в союзе с регионами, и должными знать специфику своих ТПК; но коль Путин и понаставил тупых и трусливых губеров ради сверх централизации, да забрал все налоги; то и шпионы бесполезны. Как можно убить того, кто уже мертв. К примеру, только нормальный губернатор появится в виде Левченко (или даже Фургала), и экономика зашевелилась, так мигом убрали.

А теперь, допустим, что все наоборот, и базовая собственность огосударствленна на основах советской демократии. То есть, президент отсутствует В ПРИНЦИПЕ! А вся власть принадлежит выборному неосвобожденному Верховному Совету разве что с маленьким Президиумом в перерывах между сессиями; Верховный Суд и Генеральная прокуратура подчиняются только Верховному Совету и Президиуму подобно глазам и рукам по контролю над правительством; а уж правительство подчинено всем оным тем более. Более того, все это модифицируется фабзавкомами и служебным окладом председателей ТОС, и для теснейшей связи с кооперативами и индивидуальным предпринимательством.

И совсем другая история. Допустим, крупный чиновник требует взятку. Но тогда пострадавший фабзавком сообщает неосвобожденным депутатам, те созывают чрезвычайную сессию максимум черед неделю, и приказывают президиуму навести порядок в правительстве. И финита ля комедия с конфискацией имущества, а то и расстрел. И то, если чиновник совсем уж тяжеловес. А в реальности, и когда подобная процедура неотвратима и общеизвестна, потому что фабзавкомы держат все выборы за жабры; прокурор с председателем исполкома даже не будут доводить дело до греха, а сразу чиновнику в морду. Доводить дело до чрезвычайной сессии депутатов, обладающих высшей властью, считай, уже похоронить карьеру. Так что вопрос решится еще быстрее.

Поэтому каждый рабочий, имеющий голос по выбору фабзавкома (помимо выборов территориальных депутатов, разумеется) – каждый кооператор на подряде у такого предприятия – и каждый индивидуальный предприниматель на субподряде у кооператива, и что звенья одной цепи по производству продукта, да с поддержкой ТОС – все они будут иметь не только формальные, но и реальные возможности по отстаиванию своих прав. И вот что такое советская демократия.

Но отсюда правильные налоги, хороший спрос, комплексное социально-экономическое развитие, точные инвестиции, экономический рост, отсутствие инфляции, низкая ставка, надежные бумаги, да и вообще мировой печатный станок.

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Итого. Индивидуализм индивидуализму – рознь. Если это пугливый индивидуализм выжидания патерналистской подачки, это одно. Но если творчески-самостоятельный индивидуализм разгневанного мелкого бизнеса, и которого довели до крайней точки – это совсем другое. Это может быть началом социалистической революции.

Да, самой целью революции должен быть СССР. Но именно модернизированный всем вышесказанным. То есть, и если вы любитель индивидуального или бригадного труда – допустим, бани строите любо-дорого посмотреть – то никакого «всеобщего обобществления» не будет в принципе. Потому что сами советские коллективы заинтересованы в кооперативах для специфических или нерегулярных работ. Но кооперативы заинтересованы в индивидуальном субподряде абсолютно точно также!

Но такой же расклад и с «мелкобуржуазной стихией». Крупные хозрасчетные коллективы не позволят сесть себе на шею никода. Это немыслимо по самой природе советской демократии. Такие коллективы могут скрутить в бараний рог даже правительственных чиновников, а что уж говорить о других. Ну, не хочешь брать подряд – соперники займут твое место, и еще пожалеешь тысячу раз. Поэтому крупные предприятия будут хозяевами положения всегда и везде.

Следовательно, не нужна ни одна крайность, ни другая. А вот вместе и комплексно и получится выгоднее капиталистического монополизма. Так что все ровно наоборот: нормальная личная жизнь с семейными удовольствиями и хорошим бизнесом НЕСОВМЕСТИМА с властью единороссов. Или одно – или другое.

Поэтому, если массы «мещан»-предпринимателей выйдут на улицу по возмущению от парламентских фальсификаций, да и вообще от постоянного ухудшения жизни и условий работы – надо присоединяться всем левым активистам. Обязательно. Надо не шарахаться от народного движения, и что глупость неизмеримая – а превращать олигархический «бизнес» в бизнес по-социалистически. И тогда поддержка всего народа гарантирована.