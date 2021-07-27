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Московский листок

Материал Делягина снят цензурой, новостей на канале "Социал Za" не будет неделю

Опубликовано 27.07.2021 в разделе комментариев 3

цензура рф
Материал Делягина снят цензурой, новостей на канале "Социал Za" не будет неделю

Администрация YouTube удалила ролик Михаила Делягина с канала "Социал Za" и прикрыла обновления канала на неделю - это уже второе предупреждение каналу, оба за "неверное освещение" темы КОВИД-19, что мне, человеку с высшим медицинским образованием особенно забавно слышать от малограмотных модераторов.

Причем репрессиям подвергаются материалы известных и вполне уважаемых людей.

Первый снятый материал принадлежал депутату Мосгордумы Е.Енгалычевой.

За что сняли ролик депутата Енгалычевой, если Анна Попова говорит тоже самое?

Теперь неудовлетворение цензуры вызвала позиция Михаила Делягина, возглавляющего сегодня список "Справедливой России" по Москве, за прошедшие 2 дня получившая порядка 31 тысячи просмотров.

Делягин: А почему после вакцинации заболеваемость выросла?

При этом самодетельные цензоры с YouTube даже не дают себе труда разобраться, что же вызвало их недовольство? Просто сообщают, что "нарушены правила сообщества" касательно официальной медицинской информации.

Получается, что даже задать вопрос, почему после вакцинации выросла заболеваемость - нельзя?

Мне, человеку, который формировался как журналист именно в эпоху гласности, когда свобода слова и мнений признавалась самостоятельной ценностью, наблюдать все это, особенно со стороны "западных" медиа, бывших главными проводниками свободы слова, достаточно дико. 

Что это за "цифровой концлагерь", когда действующие политики не могут высказываться по вопросам, остро стоящим в обществе?

И ведь делает это не суд, где, даже при нашей своеобразной судебной системе, существует какая-то конкурентная ситуация, где хотя бы можно аргументировать собственную точку зрения, какую-то позицию... А тут анонимный модератор на основании неизвестно чего принимает решение - и людям, уважаемым в обществе и признанным государством, просто затыкают рот! Низ-зя!

31 тысяча за 2 дня посмотрели, а остальным - низ-зя!

Мы - туземцы, и большому белому господину виднее, что нам можно говорить, а о чем молчать в тряпочку?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск и до недавнего времени - временно прикрытого канала "Социал Za"



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Всего комментариев к статье: 3
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вспомнил я Крылова
просто ваш читатель написал 27.07.2021 09:47
Неуважаемый и необъективный автор (главред). Чем о других судить, рядиться, не лучше ль на СЕБЯ, кума, оборотиться, как советовал дедушка Крылов. Вы сами на этом ресурсе постоянно проводите такую политику, баня неугодных При этом никаких правил публикации комментов не объявляя публично. Не сомневаюсь, что меня в очередной раз забаните. А баните вы на полгода и больше.
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Дождались
GMN написал 27.07.2021 08:53
&#171;Бородищи до плеч&#187;. Кто, зачем и как создал в Москве &#171;чеченский патруль&#187;?-интернет
Дальше больше!!!!
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(без названия)
Панталык Андрей написал 27.07.2021 08:45
Надо убрать фрагмент с этим вопросом, все должны видеть правду. А в следующем интервью задать этот вопрос по-другому, например, могла ли вырасти заболеваемость после прививок?
Свобода это не вседозволеность. Такие правила. Размещайте ролики на ру тьюбе, для разнообразия.
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