Георгий Федоров: О давлении власти на кандидатов от оппозиции

Анатолий Баранов говорит с Георгием Федеровым, кандидатом в депутаты Госдумы и Мосгордумы о том, как живется оппозиционную политику в стране победившей буржуазной диктатуры. Почему партия "Единая Россия" когда-то выиграв выборы, решила, что теперь вся система государственной власти в стране должна работать на эту партию, а вовсе не на всех граждан?
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А.Б.
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