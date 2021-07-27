Георгий Федоров: О давлении власти на кандидатов от оппозиции

Анатолий Баранов говорит с Георгием Федеровым, кандидатом в депутаты Госдумы и Мосгордумы о том, как живется оппозиционную политику в стране победившей буржуазной диктатуры. Почему партия "Единая Россия" когда-то выиграв выборы, решила, что теперь вся система государственной власти в стране должна работать на эту партию, а вовсе не на всех граждан?

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А.Б.