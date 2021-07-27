Мы открыли резервный канал Social ЗА!

Что делать, уже второе предупреждение от YouTube, и оба связаны с нашими оценочными суждениями о эпидемии коронавируса и борьбе с ним, которую демонстрирует нам наше государство.

При этом, заметим, мы не отрицаем прививок и карантиных мер, говорим только о несовершенстве тех или иных мероприятий, причем наши оценки, что признано специалистами у нас и за рубежом, вполне подтверждаются временем и практикой.

Понимаете, вы можете с соплей возле носа рассзакзывать, как лично Билл Гейтс бодяжит вакцину со своими чипами, и никто на вас не обратит внимания.

Но вот если вы начнете компетентно и здравоо оценивать применяемые меры - тут вам непременно заткнут рот!

Тот же Михаил Делягин всего лишь, опираясь на слова министра Мурашко, задал вопрос: почему у нас одни и те же люди рапортуют об успехах вакцинации - и одновременно дают цифры роста заболеваемости и смертности?

Вопросы задавать нельзя.

Пришлось разместить беседу Анатолия Баранова с Георгием Федеровым, кандидатом в депутаты Госдумы и Мосгордумы о том, как живется оппозиционную политику в стране победившей буржуазной диктатуры на только что созданном резервном канале https://rutube.ru/video/64438f1ddf73888d106d4df13dc74236/

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