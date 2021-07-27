Более 40 российских регионов ввели обязательную вакцинацию против коронавируса

Для отдельных категорий граждан.

Власти большинства регионов обязали привиться 60% сотрудников общепита, сфер образования, торговли, медицинской и других. Списки сфер практически одинаковые в разных субъектах.

Среди регионов, обязавших вакцинировать 60% сотрудников, Москва, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Мурманская, Амурская, Архангельская, Брянская, Владимирская, Калининградская, Кемеровская, Костромская, Магаданская, Омская, Псковская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Курская, Тульская, Тамбовская и Ярославская области.

Также 60% работников обязали привить власти республик Карелия, Дагестан, Марий Эл, Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Якутия, Коми и Кабардино-Балкария. Кроме того, в Алтайском, Краснодарском, Пермском, Краноярском, Забайкальском, Хабаровском и Камчатском краях объявили об обязательной вакцинации части населения.

Власти Ненецкого автономного округа также постановили вакцинировать 60% определенных категорий граждан. В Петербурге и Башкирии обязали привиться от коронавируса 60% чиновников и государственных служащих.

А тут какие-то эксперты что-то там поперек лопочут, мол, министр сказал, мол, статистика…

Быстро построились, задницу наголо – и прививаться!

Недовольных в бомжи.