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Московский листок

Мы нашли целых 3 процента, готовых проголосовать за "Единую Россию"!

Опубликовано 27.07.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Мы нашли целых 3 процента, готовых проголосовать за "Единую Россию"!

На канале «Социал За» пока его не прикрыли, мы провели опрос

На вопрос: «За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?» за сутки ответило 25 тысяч человек!

"Единая Россия" 3 %

КПРФ 80 %

ЛДПР 1 %

"Справедливая Россия" 3 %

Непарламентская партия 13 %

Возможно это были какие-то неправильные 25 тысяч человек, и в сентябре честнейшая Памфилова со свой «честной машинкой правды» выдаст диаметрально противоположный результат – там более, что запрещенный на Ютубе Делягин прямо так и говорит: выборы в России – не выборы для смены власти, это просто масштабный соцопрос.

Безусловно, число респондентов 19 сентября будет больше наших 25 тысяч. Интересно, какие решения примет власть по итогам сентябрьского соцопроса?

Вот, чтобы было еще веселей, решили не допускать до выборов одного из наиболее популярных кандидатов от коммунистической партии – Николая Бондаренко, что ожидаемо. Он же позволил себе выступить в качестве конкурента Володину. Ну как такое простить?

На Николая открыто уголовное дело по статье «экстремизм» за видео, разоблачающее манифест «Единой России», которое он запостил в соцсетях 10 лет назад! Причём видео было признано экстремистским только в 2013 году, то есть через два года после того, как Бондаренко опубликовал его!

А что делать, если «Единая Россия» придала этому закону обратную силу?

Ждем признания экстремистскими материалами «Полного собрания сочинений Ленина», а также публикацию материалов осужденного римским судом экстремиста, кстати, так и не реабилитированного, призывавшего к аналогичным действиям – «не мир принес я, но меч» и так далее… А что?

А.Б.



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