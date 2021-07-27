Запретный ролик Делягина!

Это видео было удалено с канала Социал Za из-за не вполне понятных каких-то нарушений в освещении ковидной эпопеи. На самом деле Делягин просто задал вопрос: если все рапортуют об успехах вакцинации, а министр здравоохранения сообщает о росте заболеваемости и смертности на ее фоне, то как это понимать?

Пришлось разместить этот ролик здесь, на только что созданном резервном канале https://rutube.ru/video/64438f1ddf73888d106d4df13dc74236/

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