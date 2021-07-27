Анатолий Баранов: Кто подтер жопу конституцией? Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Новостей на канале "Социал Za" не будет неделю — цензура! Кто подтер жопу конституцией? https://forum-msk.org/material/news/17315368.html 2 Более 40 российских регионов ввели обязательную вакцинацию против коронавируса https://forum-msk.org/material/news/17315730.html 3 Столичная полиция отменила депутатскую неприкосновенность https://forum-msk.org/material/news/17314756.html 4 На канале «Социал За» пока его не прикрыли, мы провели опрос https://forum-msk.org/material/news/17315751.html 5 Спорить с «Единой Россией» - это теперь экстремизм 6 Как украли музей Чернобыльской катастрофы https://forum-msk.org/material/news/17314816.html 7 МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов 8 Похоже, у нас «забыли» лечить гепатит 9 Оказывается, выпивать иногда полезно Пришлось разместить этот ролик здесь, на только что созданном резервном канале https://rutube.ru/video/64438f1ddf73888d106d4df13dc74236/ Подписывайтесь на наш резервный канал SocialЗА! https://rutube.ru/channel/23628780/ И не забывайте подписываться на основной канал Социал Za Вот сюда можно присылать донаты - это нам сейчас очень понадобится! https://donate.stream/ya41001845584610



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