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Московский листок

Анатолий Баранов: Кто подтер жопу конституцией?

Опубликовано 27.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Новостей на канале "Социал Za" не будет неделю — цензура! Кто подтер жопу конституцией? https://forum-msk.org/material/news/17315368.html

2 Более 40 российских регионов ввели обязательную вакцинацию против коронавируса https://forum-msk.org/material/news/17315730.html

3 Столичная полиция отменила депутатскую неприкосновенность https://forum-msk.org/material/news/17314756.html

4 На канале «Социал За» пока его не прикрыли, мы провели опрос https://forum-msk.org/material/news/17315751.html

5 Спорить с «Единой Россией» - это теперь экстремизм

6 Как украли музей Чернобыльской катастрофы https://forum-msk.org/material/news/17314816.html

7 МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

8 Похоже, у нас «забыли» лечить гепатит

9 Оказывается, выпивать иногда полезно

Пришлось разместить этот ролик здесь, на только что созданном резервном канале https://rutube.ru/video/64438f1ddf73888d106d4df13dc74236/

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Анатолий Баранов: Кто подтер жопу конституцией?
Анатолий Баранов: Кто подтер жопу конституцией?
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