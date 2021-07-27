Анатолий Баранов: Кто подтер жопу конституцией?

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Новостей на канале "Социал Za" не будет неделю — цензура! Кто подтер жопу конституцией? https://forum-msk.org/material/news/17315368.html
2 Более 40 российских регионов ввели обязательную вакцинацию против коронавируса https://forum-msk.org/material/news/17315730.html
3 Столичная полиция отменила депутатскую неприкосновенность https://forum-msk.org/material/news/17314756.html
4 На канале «Социал За» пока его не прикрыли, мы провели опрос https://forum-msk.org/material/news/17315751.html
5 Спорить с «Единой Россией» - это теперь экстремизм
6 Как украли музей Чернобыльской катастрофы https://forum-msk.org/material/news/17314816.html
7 МВД возбудило дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов
8 Похоже, у нас «забыли» лечить гепатит
9 Оказывается, выпивать иногда полезно
Пришлось разместить этот ролик здесь, на только что созданном резервном канале https://rutube.ru/video/64438f1ddf73888d106d4df13dc74236/
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