Анатолий Баранов: Да мы до сих пор ДНР и ЛНР не признали... О чем вы?

Дал комментарий "Свободной прессе".

Украину следует исключить из ООН, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«За запрет русского языка Украина должна отвечать, она нарушает конвенцию о нацменьшинствах… В целом (идет) дискриминация русских по языку… А возьмите блокаду водоснабжения Крыма. Это варварство. За это надо исключать Украину из ООН. А отключение электроэнергии, а отказ в выплатах пенсий (в Донбассе)? Нападение на диппредставительство России. И то, что она не закрыла воздушное пространство (на юго-востоке страны после начала военных действий, где потерпел крушение малайзийский Boeing рейса MH17) — это тоже ее преступление», — заявил Жириновский.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека отказал России в применении обеспечительных мер к Украине в рамках ее жалобы на нарушение Киевом Европейской конвенции о защите прав человека.

Может, в словах Жириновского есть здравое зерно? Можем ли мы потребовать исключения Украины? Или лучше не позориться?

— Жириновский дипломированный юрист-международник, и он не может не знать, что Украина не просто член ООН, а одна из его учредителей, — отмечает главный редактор портала ФОРУМ.мск Анатолий Баранов. — Учредителя можно изгнать из учрежденной им организации, но только вместе с ее роспуском. Стоит ли пробовать? А насчет «не позориться», то к Жириновскому этот вопрос не относится.

— Ранее стало известно, что ЕСПЧ отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма. Предсказуемо?

— ЕСПЧ принимает в основном процессуальные решения, если где-то нарушена процедура и т. п. Предложение по существу, например, дать оценку водной блокаде — это не компетенция ЕСПЧ.

— При этом есть еще оптимисты. Экс подполковник СБУ Василий Прозоров считает, что самыми неоспоримыми являются факты уничтожения украинскими силовиками жилых домов и объектов критической инфраструктуры в Донбассе, а также похищения и пытки своих же граждан. Только во для кого эти факты неоспоримы? Явно не для ЕСПЧ. Есть ли, на что рассчитывать?

— Решения о геноциде тоже должны принимать сначала или Совбез ООН, или сессия Генеральной ассамблеи. То, о чем говорит Прозоров, это решения, требующие прежде всего расследования. Это расследование не назначено, в том числе и ЕСПЧ. И навряд ли будет назначено в ближайшее время.

— Вообще вся эта затея с ЕСПЧ она изначально хоть что-то давала? Или это просто «троллинг» со стороны Москвы?

— Думаю, просто троллинг, точнее, пропаганда, как это понимают в Кремле.

— Может, стоить решить эту проблему с Украиной радикальным путем, не оглядываясь на международные организации?

— Думаю, именно так, и надо было делать это, пока никто не опомнился, как с Крымом. Мы продолжаем до сих пор кормить Украину, о каком радикальном пути вы говорите? Да мы до сих пор ДНР и ЛНР не признали… О чем вы?