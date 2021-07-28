Кандидатов в депутаты "метут" как каких подъездных ссыкунов

Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову задержали в Москве перед встречей с избирателями. Причем, едва ли не во дворе ее дома.

«В Нагатинском затоне меня, зарегистрированного кандидата в ГД, перед встречей с избирателями задержали сотрудники полиции из окружного управления, в автозаке 10 человек», - написала Удальцова.

Сотрудники ОВД сообщили Удальцовой, что с ней будет беседовать «высокое начальство» из Центра по противодействию экстремизму.

Анастасия Удальцова — российский общественный деятель и политик, жена координатора Левого фронта Сергея Удальцова. В 2011—2012 годах была одним из заявителей и организаторов митингов за честные выборы.

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Вот это, последнее, я как раз хорошо помню, потому что был одним из заявителей митингов на Болотной вместе с Настей. "Одним из" - это из трех, трое было заявителей.

Но я не об этом, и даже не о том, что собирались сделать беседу с Анастасией на этой неделе, но YouTube заблокировал обновления нашего канала "Социал За", и беседа отложилась так и так. В смысле вместо беседы со мной - беседовать пришлось с сотрудниками Центра Э.

Чего раньше не бывало - получив официальный статус зарегистрированного кандидата, равный депутатскому, люди как-то выпадали из поля зрения "борцов с экстремизмом". Не по чину...

А теперь вот "по чину".

Когда вчера давал новость о задержании кандидата в депутаты от "Яблока", заголовок дал "с перебором".

Столичная полиция отменила депутатскую неприкосновенность

Оказалось, не перебрал, и случай с кандидатом Гончаровым не недоразумение, а новая такая норма. Людей с депутатским статусом "винтят" теперь как простых нарпушителей обществеенного порядка. Навроде шпаны. Поссал в подъезде - получи. вышел на встречу с избирателями - получи тоже самое...

Интересно, а как проводить избирательную кампанию, не встречаясь с избирателями?

И как знать, сколько избирателей придет - сто, десять или трое? А может, и ни одного.

Понятно, что с позиции здравого смысла тут ничего не решается, и с позиции законности тоже. По закону нельзя, но на самом деле - можно.

Есть, конечно, очевидный вопрос - почему раньше за это полагалась ответственность, вплоть до уголовной, а теперь только благодарность от начальства?

В нормальной ситуации сотрудники, осуществлявшие задержание лица, защишенного неприкосновенностью, сейчас должны под подпиской о невыезде давать показания. Но показания дает как раз лицо, защищенное неприкосновенностью.

Статья 98 Конституции РФ гласит:

1. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.

2. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания.

Кто-нибудь видел вчера в Нагатино генерального прокурора? Повторю, зарегистрированный кандидат в депутаты в части неприкосновенности приравнен к действующему депутату. То есть налицо прямое и грубое нарушение как Конституции РФ, так и закона о статусе депутата.

И ничего. Все норм!

Хотя на месте генерального прокурора я бы уже скатался в Нагатино. Не ровен час, его следующим заметут в кутузку. За распитие или еще за что...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

Предлагаю считать это запросом в Генпрокуратуру, хотя понимаю всю безнадежность обращения к хоть какой-то законности в текущей ситуации.