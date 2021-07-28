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Московский листок

Альхен хочет в партию

Опубликовано 28.07.2021 в разделе комментариев 1

кпрф зюганов грудинин
Альхен хочет в партию

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин, который по решению ЦИК был исключен из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму, заявил во вторник о намерении вступить в компартию.

"Я с Геннадием Андреевичем еще не советовался пока, но я думаю, что, если он согласится, я напишу заявление в партию", — сказал Грудинин в эфире телеканала  "Красная линия".

А не торопится Павел Николаевич?

Его уж и в президенты выдвигали от КПРФ, и вот в список на третье место втиснули, сразу за космонавткой Савицкой, хоть Павел Николаевич в космос не выходил, только в офшор. И все из него никак вернуться не может...

Но в партию с офшором можно. Большая даже честь для партии, что такой человек вступит. Вон партийные секретари наперегонки в фейсбуке рекомендации ему шлют.

Нет, я не против КПРФ. Более того, в этом сезоне я призываю голосовать именно за КПРФ, потому что из всех наличествующих сортов дерьма это наименее противное. Есть время бойкота и есть время солидарного голосования - за КПРФ, больше не за кого. 

Хуже может быть! Именно это и есть девиз этих выборов. 

Думаю, примерно с такими мыслями вчерашние выпускники ГУЛАГа бежали в атаку: "За Родину! За Сталина!"

Вот и Грудинин говорит, что "почувствовал себя как человек беспартийный, который сидит в окопах, а Отечество в опасности".

Видимо, решил, наконец, вылезти и вступить. Раньше не мог. Не созрел еще. В президенты созрел, а в члены партии нет.

Какая же гениальная башка в Администрации президента придумала впердолить коммунистам это чучело?

Альхен во главе компартии штурмует кремль, но при этом просит Путина не чморить его, потому что он сдался. Оставьте хоть сотню миллионов на бедность, все ведь нажито непосильным трудом...

Кто там следующий на очереди в партию? Чубайс? Кириенко? Сам Путин?

Хорошая, между прочим, идея - принять в партию Путина. Сразу все победы на президентских выборах можно вписать себе в актив.

А Путин такой: "Я с Геннадием Андреевичем еще не советовался пока..."

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А действительно
Продолжим написал 28.07.2021 01:07
Цитата из статьи
-"Хорошая, между прочим, идея - принять в партию Путина."
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И интересно бы было понаблюдать еще за тем какой вал заявлений после этого будет от единороссов о выходе из ЕР и приеме их в КПРФ.-)
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