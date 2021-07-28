Блокировка канала "Спец" - закон парности случаев или госполитика?

Вот только что коллеги с канала "Спец" обратились за поддержкой - не ко мне одному, а ко всем, к кому с таким делом имеет смысл обращаться. Канал прикрыли на 2 недели, в перспективе популярнейший ресурс с более, чем полумиллионом подписчиков - на грани принудительной ликвидации.

Я, конечно, верю в закон парности случаев, но вчера заблокировали на неделю наш "Социал Za", сегодня "Спец"...

Материал Делягина снят цензурой, новостей на канале "Социал Za" не будет неделю

Все, что коллеги хотели сказать сами, они сказали - смотрите ролик.

От себя добавлю - видеоконтент оказался предсказуемо более уязвимым, чем текстовой.

Конечно, видео дает сразу огромный охват аудитории, а читают сегодня все меньше и меньше. Я даже уверен, что из те, кто посмотрел ролик, не больше половины добрались до текста под ним, хотя он маленький и несложный.

С видео же вот такая петрушка получается - сейчас срежут наиболее выступающие части контента, и все политпространство превратится в однообразный ровный газон. Это и есть теперь пейзаж перед выборами.

Вы спросите, что делать? Читать!

В 2012-м году, когда на площадях были сотни тысяч, и Путин реально боялся за судьбу престола, тексты на ФОРУМе.мск собирали по 30 тысяч уникальных читателей. Сейчас весь портал в день едва 3 тысячи. И площади пустынны и безопасны для власти.

Зато видео полно! Но взгляд скользит по бесконечным котикам с редкими вкраплениями говорящих "об непонятном" голов - и до 60 процентов добивает в Москве процент тех, кто вообще никак не интересуется политическим процессом.

А народ всегда заслуживает той власти, которую имеет. И которая его имеет.

Выбор всегда один - или боритесь, но тогда надо знать хотя бы за что, или умрите, тихо ложитесь в навоз под бесконечные поля для гольфа у новых хозяев жизни. Кстати, вашей жизни хозяев...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск