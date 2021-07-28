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Московский листок

Табачные компании предупреждают, что готовы к государственному перевороту

Опубликовано 28.07.2021 в разделе комментариев 0

политика сигареты табак
Табачные компании предупреждают, что готовы к государственному перевороту

Крупнейшие производители сигарет в России British American Tabacco, JTI, Philip Morris и Imperial Tabacco могут остановить выпуск продукции в связи с нехваткой сырья после запрета Россельхознадзора на импорт табака из Индии, ЮАР, Бразилии, Танзании и Малави. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуарда Воронцова от лица компаний в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Отмечается, что сорта табака из попавших под ограничения государств используются более чем в 90% смесей на российских фабриках. При этом их невозможно выращивать в России, странах СНГ и в большинстве других государств мира, поэтому заменить поставки нечем. 

По словам исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности, запрет приведет к «неминуемой остановке» табачной промышленности в России.

***

Ничего не напоминает?

Август, тоже август 1990-го года. Табачный кризис в Москве. В кремле еще сидит Горбачев, советская власть крепка, но в столице уже толпы возмущенных мужиков с никотиновым голодом, горят табачные киоски, милиция тоже без курева - власть еще не осознает, но чувствует, что висит на волоске...

Я вхожу в городской штаб по ликцидации кризиса. Мне уже целых 30 лет, я целый завотделом в столичной крупной газете, у меня за плечами работа на "скорой", землетрясение в Армении и небольшая война на Кавказе. Я считаю себя очень опытным. 

В Москве две табачных фабрики - "Ява" и "Дукат", плюс поставки болгарских сигарет летом, когда одна из фабрик становится на профилактику. но в этом году на профилактику встали обе фабрики, а стратегический складской запас болгарских сигарет пустили в продажу еще весной. Ну и пять составов с сигаретами почему-то застряли в Чопе, на границе.

У меня в редакционном кабинете сидит чиновник, отвечающий за оптовую поставку в столицу табака, соли и почему-то спичек, он объясняет сбивчиво, почему так случилось... Позже он стал очень богат, мы больше не виделись, но сейчас у него трясмутся губы и понятно, что ему есть, чего бояться...

На фабрике "Дукат" с Сергеем Станкевичем, ему уже 35, он три месяца, как избрался депутатом Моссовета, первого (и последнего) демократического, его избрали первым замом председателя - и тут же, совершенно "зеленым" сделали руководителм штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Заметим, она была чрезвычайной уже не в городе, а по всей стране.

У Станкевича на руках совершенно ничего. Надо срочно снимать фабрику с профилактики и запускать производство, а производить нечего, не из чего и не на чем. Вокруг рабочие, у них очень злые лица и им плевать, председатель чего перед ними. Возможно, будут бить... "Поехали отсюда быстрей!" Уехали.

Кабинет Иосифа Орджоникидзе, я знаю его еще по комсомолу, где он вторым секретерем отвечал за молодежный бизнес. Сейчас он вице-председатель городского правительства, формально подчиняется Моссовету, реально у него власти побольше. Но он такой же "зеленый" - открывает письменны стол, достает две пачки "Столичных". "Вот, мой личный запас! Это всё."

Под окнами переворачивают очередной киоск...

Где в это время прятались демократически избранный председатель Моссовета Гавриил Попов, будущий первый мэр, председатель исполкома Лужков, будущий второй мэр и прочие - не знаю.

Вся страна сидела без сигарет и готовилась к перевороту.

Но потом все как-то относительно быстро наладилось. Сначала запустили производство, и рабочим стали выдавать длинные табачные "сосиски", которые можно было нарезать на сигареты и курить.

Пустили в продажу табак россыпью.

Потом разблокировали поезда с болгарскими сигаретами. В Москве появились сигареты ранее неизвестных производителей, вроде моршанской "Примы".

Позже пачка "Явы" стоившая 35 копеек, стала по рублю, остальные пропорционально, и все встало на свои места.

Потом буквально в течение года вся российская табачная промышленность была поделена между транснациональными корпорациями, главным образом British American Tabacco и Philip Morris.

Еще был Советский союз, еще руководила страной коммунистическая партия и Горбачев сидел в кремле. Никакого Чубайса, Коха и прочих не было даже поблизости.

И теперь все, кому положено, знают, что для табачного бунта и государственного переворота достаточно, чтобы крупные табачные компании прекратили производство...

Анатолий Баранов



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