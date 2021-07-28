В августе цены на кофе могут вырасти

На 10-12 процентов, рассказали в торговой сети "Верный".
Ритейлер, в свою очередь, получил уведомление об этом от поставщиков продукции. Основной причиной повышения расценок на товар контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.
А я вот бразильского не люблю, африканские сорта люблю, особенно Эфиопию. Но подорожают все сорта, независимо от расстояния от Африки до Бразилии. Глобализация!
Конечно, до подорожания 1978 года далеко – тогда чашка кофе поднялась разом с 5 копеек до 20-ти, и студенту это было очень чувствительно.
Но и сейчас радостного мало – для меня это профессиональная проблема. Интересно, может, предложить Союзу журналистов возобновить льготные продуктовые наборы: кофе, чай, сигареты, молдавский коньяк, лимон и шоколад?
А.Б.
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Русское Возрождение Рождение написал 28.07.2021 14:26
Не жду ответа, ибо у переболевших бессимптомно коронавирусом снидаются навсегда когнитивные способности, но пожалею и посоветую работать на Владимира Владимировича и тогда удорожание кофе не будет приносить столь сильную боль.