В августе цены на кофе могут вырасти

На 10-12 процентов, рассказали в торговой сети "Верный".

Ритейлер, в свою очередь, получил уведомление об этом от поставщиков продукции. Основной причиной повышения расценок на товар контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.

А я вот бразильского не люблю, африканские сорта люблю, особенно Эфиопию. Но подорожают все сорта, независимо от расстояния от Африки до Бразилии. Глобализация!

Конечно, до подорожания 1978 года далеко – тогда чашка кофе поднялась разом с 5 копеек до 20-ти, и студенту это было очень чувствительно.

Но и сейчас радостного мало – для меня это профессиональная проблема. Интересно, может, предложить Союзу журналистов возобновить льготные продуктовые наборы: кофе, чай, сигареты, молдавский коньяк, лимон и шоколад?

А.Б.