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Московский листок

В августе цены на кофе могут вырасти

Опубликовано 28.07.2021 в разделе комментариев 1

В августе цены на кофе могут вырасти

На 10-12 процентов, рассказали в торговой сети "Верный".

Ритейлер, в свою очередь, получил уведомление об этом от поставщиков продукции. Основной причиной повышения расценок на товар контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.

А я вот бразильского не люблю, африканские сорта люблю, особенно Эфиопию. Но подорожают все сорта, независимо от расстояния от Африки до Бразилии. Глобализация!

Конечно, до подорожания 1978 года далеко – тогда чашка кофе поднялась разом с 5 копеек до 20-ти, и студенту это было очень чувствительно.

Но и сейчас радостного мало – для меня это профессиональная проблема. Интересно, может, предложить Союзу журналистов возобновить льготные продуктовые наборы: кофе, чай, сигареты, молдавский коньяк, лимон и шоколад?

А.Б. 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Русское Возрождение Рождение написал 28.07.2021 14:26
Что же за профессия у вас, если удорожание кофе на 10 процентов вызывает сильную боль?
Не жду ответа, ибо у переболевших бессимптомно коронавирусом снидаются навсегда когнитивные способности, но пожалею и посоветую работать на Владимира Владимировича и тогда удорожание кофе не будет приносить столь сильную боль.
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