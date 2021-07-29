Почему желающих вакцинироваться в России меньше, чем в африканских странах

Поразительно отставание нашей страны в борьбе с эпидемией коронавируса. В нынешнем июле, сообщил РБК, Россия вышла на второе место в мире по количеству официально зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 за сутки. По показателю относительной смертности у нас худшая ситуация в Европе.

В одном из недавних интервью профессор Новосибирского университета, молекулярный биолог С.Нетесов обратил внимание на следующую проблему: в мире произведено около 3 млрд доз различных вакцин от коронавируса, в том числе в России 38 млн. Таким образом, доля страны в мировом изготовлении вакцин составляет всего лишь 1,3%. При этом, считает эксперт, для достижения коллективного иммунитета в РФ необходимо произвести 220 млн доз. По доле вакцинированных Россия на планете среди аутсайдеров - 14%, для сравнения: в США - 55%, государствах ЕС - 44%.

Вдобавок ко всему в стране как нигде в развитом мире широкого размаха достигло антипрививочное движение - желающих вакцинироваться меньше, чем, например, в Нигерии, Руанде или Буркина-Фасо, зато множество сторонников теорий заговора, видящих в обязательной вакцинации козни мировой закулисы.

Между тем признание требования властей об обязательной вакцинации как законного и справедливого - дело уже далёкого прошлого. Верховный суд США поставил точку в данном вопросе ещё в 1905г., постановив, что "во имя общего блага свобода любого человека может быть подвергнута тем или иным ограничениям". Отказ человека от прививки ставит под угрозу жизнь не только его самого, но и окружающих. В эпоху СССР наше общество единодушно рассматривало вакцинацию как благо, мы восхищались открытиями, научными подвигами Зильбера, Чумакова и других учёных, избавлявших народ от эпидемий и тяжёлых болезней. В современном мире обязательная вакцинация прописана в законодательстве более 100 стран, в большинстве из них несоблюдение данной нормы наказывается. Например, в Австралии не платят детские пособия родителям, кто не вакцинирует детей от основных заболеваний, в Италии и Чехии отказников штрафуют, где-то ограничивают школьное обучение детей. Однако подавляющее большинство населения принимает требование как необходимое.

К сожалению, распространившееся в России ковид-диссидентство - следствие пагубной внутренней политики последних десятилетий.

Прежде всего, была провалена информационная кампания в поддержку вакцинации. Она шла теми же каналами, что всякая пропаганда, главные проводники которой, условные Соловьёвы и Киселёвы, изоврались настолько, что сегодня совершенно не помнят, о чём говорили вчера и позавчера. Поначалу россиянам втирали, что пандемия их не касается, потом расписывали преимущества отечественного здравоохранения на фоне творившегося в европах кошмара, ещё какое-то время спустя праздновали над коронавирусом национальную победу. Ну и пришли к тому, к чему пришли.

Сама власть давно уже разучилась убеждать людей. Ей привычнее действовать приказами и запретами. Кажется, если бы в условиях информационной открытости к активному разговору с населением были привлечены медики и учёные, то результат мог быть иным. В своё время в полезности прививки от гриппа меня в спокойной доверительной беседе убедил заместитель главврача районной больницы, приведя не чиновнические, а вполне человеческие аргументы. Но у нас и в эпидемию наблюдались кавалерийские атаки чиновников, действовавших зачастую с напором, призванным не убедить, а запугать. Это не всегда, во всяком случае, не сразу, работает, так как доверие населения к государству на очень низком уровне, многие жители не без оснований склонны подозревать власти в обмане.

Впрочем, доверие к власти ещё полбеды. В России утрачено доверие людей друг к другу, к общественным и производственным институтам. Сотрудник мясокомбината не приобретает его продукцию точно так же, как работник пивзавода не берёт изготовленный на его предприятии напиток - оба прекрасно осведомлены о нарушениях технологии, когда конечный товар выходит с отличными от заявленных характеристиками. Больные могут покупать в аптеках дорогостоящие лекарства, а потом выясняется, что вместо таблеток они глотали мел. Банки предлагают кредиты под выгодный процент, который в действительности путём разных уловок превращается в дикий и неподъёмный. Надувательство и фальсификации стали постоянным, чуть ли не повседневным, фактором нашей жизни. Поэтому многие, даже поверив в качество российских вакцин, сомневаются в сохранении этого качества на пути от поставщика к клиенту. Будь на рынке импортные вакцины, то, скорее всего, число желающих привиться возросло бы значительно.

Наконец, антипрививочное мракобесие - разновидность мракобесия вообще, а оно развивалось у нас ударными темпами с целенаправленным насаждением подконтрольными государству СМИ (и не только) религиозного мировоззрения, антинаучных и лженаучных идей. Слепой старухе и в её приметы вроде той, что упавший со стены портрет головой на запад - к несварению желудка, разводу или иной неприятности, увы, многие верят куда больше, чем статье в научном журнале.