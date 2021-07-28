Обзор новостей: К инсайдеру пришли то ли из СМЕРШ, то ли из гестапо

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасию Удальцову задержали в Москве

перед встречей с избирателями. Причем, едва ли не во дворе ее дома.

https://forum-msk.org/material/news/17316672.html

2 К инсайдеру пришли то ли из СМЕРШ, то ли из гестапо

3 На Донбассе продолжают уничтожать мирное население

4 Грудинин подумывает вступить в партию

https://forum-msk.org/material/news/17316750.html

5 Российская экономика опирается только на нефть и ядерное оружие,

это создает определенные трудности для руководства страны, заявил президент США Джо Байден.

6 В Госдуму внесли проект, запрещающий тратить детское пособие на алкоголь

7 В августе цены на кофе могут вырасти на 10-12 процентов,

https://forum-msk.org/material/news/17317816.html

8 Климат земли зашел за красную черту

9 Один человек погиб в результате нападения медведя на группу туристов в природном парке "Ергаки"

Это это уже второй смертельный случай нападения медведя на туристов за нынешнее лето в этом парке.

10 SOS! Пока верстался выпуск

Пришло сообщение от коллег с канала «Спец».

Прикрыли коллег, на 2 недели – нам с «Социал ЗА» повезло еще, пока на неделю нас…

Я конечно, верю в закон парности случаев, но не очень верю в случайность попадания одной пули в две головы сразу…

https://forum-msk.org/material/news/17317559.html