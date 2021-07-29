Музыкантам запретили выступать с песней на русском языке

Группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины, сообщил коллектив на официальной странице в Фейсбуке. Музыканты должны были исполнить песню "Под дождем", написанную на русском языке.

"Вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!" — написал гитарист Андрей Яценко.

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Я бы и Гоголя запретил. Ни одной повести, ни одного рассказа на украинском языке. Явный москаль и враг Украины.

Да и к Шевченко не мешало бы приглядеться: "Хохол останется хохлом..." и так далее. Сомнительный какой-то автор.

А.Б.