Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Музыкантам запретили выступать с песней на русском языке

Опубликовано 29.07.2021 в разделе комментариев 0

украина война киев язык
Музыкантам запретили выступать с песней на русском языке

Группе Green Grey запретили выступать на концерте, посвященном Дню независимости Украины, сообщил коллектив на официальной странице в Фейсбуке. Музыканты должны были исполнить песню "Под дождем", написанную на русском языке.

"Вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!" — написал гитарист Андрей Яценко.

***

Я бы и Гоголя запретил. Ни одной повести, ни одного рассказа на украинском языке. Явный москаль и враг Украины.

Да и к Шевченко не мешало бы приглядеться: "Хохол останется хохлом..." и так далее. Сомнительный какой-то автор.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: К инсайдеру пришли то ли из СМЕРШ, то ли из гестапо
Обзор новостей: К инсайдеру пришли то ли из СМЕРШ,...
28.07.2021
Блокировка канала "Спец" - закон парности случаев или госполитика?
Блокировка канала "Спец" - закон парности случаев ...
28.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Музыкантам запретили выступать с песней на русском языке (0)
Почему желающих вакцинироваться в России меньше, чем в африканских странах (2)
Обзор новостей: К инсайдеру пришли то ли из СМЕРШ, то ли из гестапо (2)
В августе цены на кофе могут вырасти (3)
Табачные компании предупреждают, что готовы к государственному перевороту (5)
Блокировка канала "Спец" - закон парности случаев или госполитика? (10)
Альхен хочет в партию (8)
Анатолий Баранов: Да мы до сих пор ДНР и ЛНР не признали... О чем вы? (5)
Кандидатов в депутаты "метут" как каких подъездных ссыкунов (21)
Анатолий Баранов: Кто подтер жопу конституцией? (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Общая граница России и НАТО: Турция начинает ползучее поглощение Азербайджана
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Новая история табачного бунта
Дарья Митина Дарья Митина: Summing up
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: "Слово в слово". Политолог о словах Зеленского про Киевскую Русь
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Скоропалительный вывод советских войск из Европы: ошибка или предательство?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss