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Московский листок

В лесной отрасли Приморья "подняли ставки"

Опубликовано 29.07.2021 автором А. Уза в разделе комментариев 0

лес заготовки
В лесной отрасли Приморья "подняли ставки"

Сфера лесозаготовки и лесопереработки в Приморском крае в ближайшее время может сменить хозяев. Крупные игроки на рынке или уходят, или всерьез уже задумались об уходе. Тщательно спланированная операция по «выдавливанию» с рынка «старых» компаний идет по всем направлениям. Отменяются договоры аренды, новых договоров нет, число дел в судах по оспариванию действий исполнительной власти и природоохранной прокуратуры приближается к сотне.

Совершенно ясно, что лесные компании, отработавшие по 20-30 лет, без боя с рынка не уйдут. И на этом фоне начались кое-какие подвижки.

8 июля 2021 г. во Владивостоке был проведен аукцион на аренду лесных участков для заготовки леса. Организатор – Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края. Аукцион – мероприятие простое: кто даст больше денег от начальной цены лота, тот и становится победителем. Выставили 9 лотом, один не состоялся.

Удивительным в этой истории можно назвать суммы, которые заплатили участники аукциона.

Лот №1. Красноармейский район. Заготовка 606,5 кубометров. Начальная цена лота – 735 тысяч рублей, конечная – 3,6 млн руб. Победитель – Малышев Сергей Николаевич.

Лот №2. Красноармейский район. 1155 кубов. Начальная цена лота – 1,3 млн рублей. Конечная – 4,4 млн рублей. Победитель – ИП Худых Игорь Сергеевич.

Лот №4. Красноармейский район. 1449 кубов. Начальная цена лота – 1,3 млн рублей, конечная – 8,3 млн рублей. Победитель – ООО «Савицкие».

Лот №5. Спасский район. 1974 куба. Начальная цена – 1,9 млн рублей. Конечная – 10,5 млн. Победитель ИП Ваганов.

Лот №6. Артемовский городской округ. 184 кубометра. Начальная цена – 350 тысяч рублей, конечная – 2,4 млн рублей. Победитель - ООО «Кедр Плюс».

Лот №7. Надеждинский район. 1413 кубометра. Начальная цена лота – 1,8 млн рублей, конечная – 18,7 млн рублей. Победитель – ООО «Красная гора».

Лот №8. Партизанский район. 364 кубометра. Начальная цена лота – 857 тысяч рублей. Конечная цена лота – 3,5 млн руб. Победитель – ООО «Кедр Плюс».

Лот №9. Партизанский район. 336 кубометров. Начальная цена – 585 тысяч рублей, конечная – 5,9 млн. Победитель – ООО «Кедр Плюс».

Для чего мы привели столько цифр? Да все просто. Совокупно по 9 лотам разного рода мелкие ИП и мало кому известные ООО готовы заплатить более 58 млн рублей. Цена за кубометр – космическая. При такой цене любая лесозаготовка просто нерентабельна. Та цена, по которой на этих лотах покупается лес, выше рыночной в 2-3 раза. В ходе аукциона цена возрастала в 10-15 раз. Вопрос – как так?

Тем более, что у некоторых компаний-победителей годовая выручка составляет 3 млн рублей, а она готова заплатить за лес 8 млн рублей, чтобы торговать им себе в убыток? А основной вид деятельности ООО «Красная гора» - добыча золота. Вопрос – зачем «золотарям» лес? А за 2020 год ООО «Красная гора» (по данным ФНС) заработала 0 рублей. Что это?

Есть две версии происходящего. Либо организации и ИП дают такую цену, чтобы иметь документы под какой-то лес. Либо кто-то крупный (федеральный игрок) профинансировал всех победителей, чтобы показать – сегодняшние лесопользователи Приморья покупают лес по заниженной цене. Вот она – реальная цена. Когда один куб на этапе заготовки стоит в 2-3 дороже, чем в среднем по рынку. Кто-то очень грамотно «поднимает ставки», делая работу лесной отрасли убыточной.

В общем, начался передел лесной отрасли. Который хотят подкрепить нужными цифрами. Мол, если кому-то дорого, то всегда есть компании, которые готовы купить. И не беда, что эти компании – с нулевыми балансами.



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