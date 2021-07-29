Почему вакцинация ОРЗ ведет к увеличению заболеваемости?

Журналисты как убийцы

То, что вакцинация от COVID-19 вызвала увеличение заболеваемости этой же болезнью, никем не оспаривается – даже ковид-аферистами. Единственно, они сейчас ищут благостные моменты и начинают тупить про то, что хотя народу и заболевает больше, но зато умирает меньше, типа эти 280 помоев под названием «вакцина», которыми колют весь мир, якобы, являются чем-то вроде антибиотиков для пневмонии.

Но сначала задайте сами себе вопрос, почему СМИ наложили цензуру на сообщения о побочных эффектах вакцинации от COVID-19?

А ведь вариантов ответа очень немного:

- дебильность работников СМИ заставляет их тупо повторять мнение «авторитетов», не понимая сути этого мнения;

- редакторы средств информации осмысленно не хотят сообщать вам сведений, под влиянием которых вы откажетесь от вакцинации. Хотят убить вакцинацией вас, своих читателей как можно больше.

Короче: работники СМИ или дебилы, или преступные подлецы.

Не верите? Думаете, что они просто тупо выслуживаются перед правительствами или реально хотят вас спасти?

Ну, вот давайте в качестве примера возьмём даже не перепуганных главных редакторов России, а доблестных американских главредов, храбрых настолько, что они могут отказывать в публикации выступлений даже президенту США. И, тем не менее, глушащих все доводы, предупреждающие об опасности вакцинации. К примеру, вот такие.

В США есть «Система сообщений о неблагоприятных эффектах прививок» (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) — созданная по решению конгресса США национальная система наблюдения за поствакцинальными осложнениями. Так вот, к концу июня 2021 года VAERS сообщила о 6985 случаях смерти из-за уколов самой лучшей, импортной вакцины от коронавируса. В начале июля это число подскочило до 9048, а к 9 июля почти 11 тысяч человек попрощались с жизнью благодаря вакцине MODERNA (2939) и PFIZER\BIONTECH (7366). Полюбуйтесь на график

http://images.vfl.ru/ii/1626708908/24877f0f/35211322.jpg

При этом по заключениям специалистов, не связанных с правительством США, даже эти числа жертв вакцинации занижены в десять раз!

А ведь «эффективность вакцин» оглушительная: «Израильское Министерство Здравоохранения постепенно обнародует данные глобального эксперимента по вакцинации населения. По обновлённым данным эффективность вакцины Pfizer составила 39%.». То есть 61% вакцинированных израильтян заболел COVID-19, иначе как понять эту эффективность в 30%?

Или: «СИНГАПУР (Рейтер). На вакцинированных лиц приходилось три четверти случаев заражения COVID-19 в Сингапуре за последние четыре недели…». Как вам? Числа как из России, в которой при едва 20% вакцинации в больницах с диагнозом «ковид» лежат до 80% вакцинированных.

И, тем не менее, в России правду об афере коронавируса и вакцинации от него, глушат всеми способами и, судя по всему, этим глушением занято огромное количество цензоров на всех ресурсах. Вот один из комментаторов моих статей жалуетсял:

«Задал три вопроса на сайте: https://otvet.mail.ru

1. Назовите самых известных антипрививочников в России.

2. Каких самых известных антипрививочников в России вы знаете?

3. Правда ли, что африканцев уничтожают прививками?

Через 10 минут удаляют вопрос и на три часа в бан. Сам не ожидал!

Написал вопрос на странице обсуждения статьи в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Обсуждение:COVID-19:

- Вирус выделен?

- Где ссылки на работы, в которых описано выделение этого вируса?

- Как можно обсуждать что-то, существование чего ещё не доказано?

Удалили через час примерно».

СМИ тупо глушат всех, несущих людям правду и спасение.

Доктор Роберт Мэлоун является изобретателем способа получения производимых фармацевтическими компаниями Pfizer и Moderna вакцин, используемых в том числе и против коронавируса мРНК-вакцин и ДНК-вакцин. Доктор записал ролик, в котором осмелился сказать, что: «Одно из моих беспокойств заключается в том, что правительство не проявляет прозрачности в отношении того, что представляют собой эти риски. И поэтому я придерживаюсь мнения, что люди имеют право решать, принимать им вакцину или нет, тем более что это экспериментальные вакцины». Мэлоун всего лишь указал, что все вакцины надлежащим образом не проверены и одобрены, а вместо этого используются под видом «разрешения в чрезвычайных ситуациях». И после того, как Роберт Мэлоун рассказал об рисках применения этих вакцин против COVID-19, Ютуб немедленно удалил его видео.

Результаты поголовной вакцинации

С другой стороны, на фоне замалчивания не просто бесполезность вакцинации, а огромного вреда от неё, всеми мыслимыми способами идёт реклам прививок – хоть помоями с общественного сортира уколись, но привейся!

В России эту несчастную жижку «Спутник-V» уже и не знают, как «на глобус натянуть». Радостно сообщили, что в государстве Сан-Марино «подавляющее большинство жителей страны сделали прививку российским препаратом «Спутник V»» и что «на 29 июня новых случаев не зарегистрировано, больницы по-прежнему свободны от ковидных пациентов». Правда, Сан-Марино – это держава внутри Италии размером меньше чем 8х8 км с населением в 30 тысяч человек и одной больничкой на 100 коек. Причём, эта больничка на лето закрывается и медицинский персонал уходит на каникулы. Так, что в этой державе летом вообще никаких болезней нет – больные санмаринцы ездят лечиться в Италию.

Но зато СМИ как-то застенчиво молчат о Монголии (численность населения 3,4 миллиона), тоже имевшей счастье почти поголовно привиться в большей мере жижкой «Спутник-V». И из Монголии сообщают: «Вакцинация началась в конце февраля. В день тогда фиксировали по 30-40 случаев вируса при отсутствии умерших. …вакцинировано около 60% населения, обеими дозами - более 50%. Привито подавляющее большинство взрослых… Когда вакцинацию начинали, в стране было всего 2,5 тыс. случаев и несколько смертей. Сегодня уже более 110 тыс. случаев и 550 смертей. Смертность тоже быстро пошла в рост вскоре после начала вакцинации».

Население Мальты – полмиллиона человек, такое количество, естественно, легко было привить на 70%. Привили и возликовали. И после этого заболеваемость коронавирусом возросла… в 25 раз! Не на 25%, а в 25 раз!

В какую страну ни ткни, а там вакцинация вызывает взрыв заболеваемости. Вот читаем: «Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли на первое место в мире по количеству введенных в оборот доз вакцины в расчете на душу населения, следует из данных Bloomberg Vaccine Tracker. …несмотря на то что ОАЭ стали лидером по вакцинации населения, там по-прежнему выявляют большое число заболевших COVID-19. С марта в стране ежедневно подтверждают около 2 тыс. случаев заражения (пиковые значения фиксировали в феврале, когда этот показатель составлял около 4 тыс. в сутки). На прошлой неделе Соединенные Штаты призвали граждан не посещать ОАЭ, сославшись на «очень высокий уровень» распространения коронавируса. Саудовская Аравия временно запретила поездки туда, а Великобритания внесла ОАЭ в красный список еще в январе».

«Доктор Коби Хабиб, директор больницы Герцог в Иерусалиме, заявил: За три дня мы достигли уровня 80 тяжелобольных. Каждый день поступает минимум 20 тяжелобольных. Большинство из них - пожилые люди в возрасте старше 70 лет, но попадаются и пятидесятилетние. 90% из них вакцинированы. Хорошая новость в том, что вакцина работает против тяжелых случаев. Менее хорошая новость - в том, что она перестает действовать прямо у нас на глазах, становится все менее и менее эффективной». Как вакцина «работает против тяжёлых случаев», если уровень тяжелобольных растёт? И если не заболевший человек и не болеет тяжело?

Вот и ругайте граждан России за то, что они не хотят возглавить рейтинг верующих в укол «святой жижкой» в защиту от «нечистого» - COVID-19.

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Статистика

В данном случае, для понимания происходящего при помощи статистики, бессмысленно брать длительные периоды времени и большой объём чисел. Поскольку, во-первых, раздувание паники в начале аферы зависело от количества тестов ПЦР – чем больше тестов, тем «страшнее» эпидемия, - а аппаратов для проведения ПЦР-тестов не во всех странах ещё хватало. Да и после этого во всех странах прививки начинались в разное время, и их темп был различен. Поэтому сравнивать придётся в узких, но одних и тех же временных периодах, скажем, за одни и те же недели в 2020 году, когда уже почти во всех странах всех записывали в жертвы коронавируса, и такие же недели «в разгар третьей волны» в 2021, когда во многих странах вакцинация уже была проведена в значительном объёме.

Надо сказать, что и помимо этого делать статистический анализ при имеющихся исходных данных очень непросто, поскольку на конечный результат влияет много факторов, и чтобы оценить значимость анализируемого показателя, надо брать случаи, когда остальные факторы более-менее одинаковы. А это очень тяжело, если не невозможно.

Вот попробуем зафиксировать влияние на положение с заболеваемостью и смертностью от коронавируса фактора строгости предшествующих карантинов в 2020 году, и посмотрим, что получается.

Карантины во всех странах были разные, посему давайте пойдём от противного - возьмём страны, которые не вводили никаких ограничений. Таких более-менее открытых стран две – Швеция и Белоруссия. Но и в этом случае аферисты будут кричать, что Лукашенко данные подтасовал, посему придётся ограничиться Швецией. Но и тут тоже нужно учесть, что Швеция страна с очень старым населением, у неё старики доживают в домах престарелых, в которых и началась повышенная смертность из-за ненадлежащего ухода, вызванного поднятой СМИ коронавирусной паникой. Если говорить прямо, то из-за этого в начале 2020 года в Швеции умерли старики, которые должны были умереть и к концу года, и в 2021 году.

Поскольку я в предшествующих статьях уже делал сравнения за 25-ю и 26-ю недели года, то и продолжу сравнивать показатели всех стран в эти периоды. Итак, в 2020 году с 15 по 29 июня в Швеции заразилось 15 284 человека и 419 человек умерло, в расчёте на миллион населения - 1528,4 и 40,3.

А в 2021 году с 21 июня по 5 июля шведов заразилось в два с половиной раза меньше – 6 244, а умерло вообще в 4,5 раз меньше, чем в 2020 году, – всего 94 человека. На миллион населения 600,4 и 9,0 соответственно.

На 15 июля 2021 года в Швеции вакцинировано 58,3% населения, можно ли сделать вывод, что вакцинация хоть на что-то повлияла? Разумеется, можно сказать, что с ростом вакцинированных в Швеции уменьшилось число заражённых, но ведь во всех странах всё наоборот – с ростом вакцинации растёт и число заражённых. Следовательно, низкие числа заражённых в Швеции объясняется только одним - тем, что Швеция не вводила карантины, локдауны и масочные режимы в 2020 году.

Давайте сравнивать. В Россия с её дебильными карантинами и масочным режимом, вводимом идиотами, в 2020 году с 15 по 29 июня заразилось 103 946 человека и 2 075 человек умерло, в расчёте на миллион населения - 712,0 и 14,2. Как видите, численность заражённых была в два раза ниже, нежели в Швеции, а смертность чуть ли ни втрое ниже. Но в 2021 году, с 21 июня по 5 июля, когда было привито 20,1% населения, в России заразились 301 090 человек и 8 778 считаются погибшими - на миллион населения 2 062,3 и 60,1 человек соответственно. Это в три раза больше заражённых и в шесть раза больше умерших, нежели в это же время в Швеции. Но одновременно заразившихся в России в 2021 году в три раза больше, чем в прошлом, 2020, а умерших – в четыре раза больше!

Если бы число заражённых в России в 2020 году было просто выше, чем в Швеции, то можно было бы говорить, что это из-за того, что в Швеции привитых в три раза больше, но ведь в 2021 году в России заражённых и умерших больше, чем и в самой России!

И объяснение одно – прививки тут ни при чём. На заражаемость и смертность в 2021 году влияет только социальный иммунитет – сумела ли страна отказом от дебильной изоляции больных и переболевших в 2020 году выработать у населения иммунитет к данной заразе? И если сумела, то заболеваемость и смертность со временем падают, что и показывают результаты Швеции.

Поскольку именно так, а не поголовной вакцинацией, создаётся социальный иммунитет.

Вот возьмите Великобританию, правительство которой довело дело локдауна и изоляции до маразма и чуть ли не восстания англичан (а сегодня под воздействием народных протестов вынуждено отменять ограничения, хотя формальные показатели заболеваемости бьют рекорды).

В Великобритании в 2020 году с 15 по 29 июня заразилось коронавирусом 15155 человека и 1 838человек умерло, в расчёте на миллион населения - 223,2 и 27,1. По рассмотренным выше причинам эти показатели 2020 года лучше, чем в Швеции, но заметим, хотя заражённых в Великобритании в этот период было чуть ли не в три раза меньше и чем в России, но умерших было вдвое больше, чем России.

Ну и в части прививок англичане молодцы – к 15 июля привили 87,6% англичан. А в результате с 21 июня по 5 июля в Великобритании заболело 290 739 человек, а умерло (не смейтесь) – 250 человек. На миллион населения 4 281,9 и 3,7 человек.

Как видите, число заболевших стало аж в два раза выше, чем в России и в семь раз выше, чем в Швеции!

А что касается числа умерших, то тут хоть плачь, хоть смейся! Англичане демонстрирует нам еврейскую хохму Израиля, поскольку для такой наглой подтасовки необходимо таки обладать еврейской хуцпой.

Дело в том, что ещё 25 июня 2021 года англичане опубликовали отчет по текущим – на 25 июня - показателям заболеваемости. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf (таблица 4).

Во-первых, они исследовали 53822 британца, избежавших прививки и заболевших новым штаммом Дельта («индийский» штамм). Из них умерло 44 человека или примерно 0,08%. Учёные также исследовали и 27192 британских олухов, вколовших себе жижу под названием «лучшие европейские вакцины от COVID-19». Так вот, из этих умников умерло 70 человек – 0,26%. Это в ТРИ раза больше, чем умерло не привитых! А нас уверяют, что в Великобритании после поголовной вакцинации доля умерших стала меньше, чем их доля до прививок в 2020 году.

Раньше американцы высчитали, что в числе лиц, списанных на смерть от коронавируса, собственно от коронавируса умерли 6%, а остальные умерли от иных болезней, а португальцы совсем недавно в суде выяснили, что у них умерших собственно от коронавируса всего 0,9% от тех, кто имел положительный ПЦР-тест. Так, что с этими умершими от коронавируса можно мухлевать, как хочешь, – хочешь, запиши умершему смерть от инсульта, а хочешь – от коронавируса, вызвавшего инсульт. И надо полагать, англичане так и делают. Во всяком случае, данные, подобные данным смертности в Великобритании летом 2021 года (эти их 3,7%), учёные считают случайными и из статистики всегда выбрасывают.

В итоге исследование статистических данных так-сяк приводит всего к двум выводам:

- карантины, локдауны, требование ношения масок и самоизоляции ВЫЗЫВАЮТ НЕОПРАВДАННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ заболеваемости ОРЗ и увеличение соответствующей смертности;

- «вакцинация» от ОРЗ вызывает резкое увеличение заболеваемости и смертности от ОРЗ.

Между прочим, я ничего особого не открыл – обо всём этом предупреждали в начале 2020 года те врачи и учёные, которым СМИ нагло затыкали рот, скажем, Николай Филатов, Игорь Гундаров или Пламен Пасков.

Но опираться только на статистику – на числа – нельзя, необходимо найти физический смысл происходящего – почему статистика даёт такой результат? Почему эти факторы вызывают повышение заболеваемости и смертности? Помянутые выше врачи это, естественно, тоже объясняли, но со своей узко медицинской точки зрения, поэтому далее - в окончании, - я буду рассматривать то, о чём врачи не говорят, - я взгляну на проблему философски.

(окончание следует)

P.S. Исходные данные для расчётов:

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

67.9 миллиона, на 15 июля вакцинировано 87,6%

2020 год

В 25-ю и 26-ю недели года (с 15 по 29 июня):

Заболело на 15 июня – 298312 умерло 41821.

На 29 июня заболело 313467 умерло 43659.

Разница 15155 и 1 838.

На миллион населения -223,2 и 27,1.

2021 год

с 21 июня по 5 июля:

Заболело на 21 июня – 4656535 умерло 128245

На 5 июля заболело 4947274 умерло 128495

Разница 290 739 и 250

На миллион населения 4 281,9 и 3,7

ШВЕЦИЯ

10,4 на 16 июля вакцинировано 58,3%

2020 год

25-ю и 26-ю недели года (с 15 по 29 июня):

Заболело на 15 июня – 52383 умерло 4891.

На 29 июня заболело 67667 умерло 5310.

Разница 15 284 и 419.

На миллион населения 1528,4 и 40,3.

2021 год

С 21 июня по 5 июля:

Заболело на 21 июня – 1 084 636 умерло 14 537.

На 5 июля заболело 1090880 умерло 14631.

Разница 6 244и 94.

На миллион населения 600,4 и 9,0.

РОССИЯ

146 на 15 июля привито 20,1% населения

2020 год

25-ю и 26-ю недели года (с 15 по 29 июня:

Заболело на 15 июня – 537210 умерло 7091.

На 29 июня заболело 641156 умерло 9166.

Разница 103 946 и 2 075.

На миллион населения – 712,0 и 14,2.

2021 год

С 21 июня по 5 июля:

Заболело на 21 июня – 5 334 204 умерло 129 801.

На 5 июля заболело 5635294 умерло 138579.

Разница 301 090 и 8 778.

На миллион населения 2 062,3 и 60,1.

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