Шойгу объявил о бесплатных поставках оружия Таджикистану, а надо вводить войска

Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана», - сообщил министр.

Шойгу также сообщил, что для отработки действий по отражению угроз на афганском направлении планируется проведение учений — как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ.

Вопрос стоит предельно просто – способна ли таджикская армия самостоятельно противостоять возможным вторжениям из Афганистана?

На мой взгляд, не способна, даже при усилении со стороны российской военной базы – бывшей 201-й дивизии. На мой взгляд, нет, 7 тысяч солдат и офицеров не могут обеспечить оборону целой страны.

Когда кроме 201-й дивизии в Таджикистане стояло больше 20 тысяч российских пограничников, обеспечить границу, проходящую в труднодоступной горной местности, было еще возможно.

Но и тогда, говорю по собственному опыту, обеспечить оборону границы было очень нелегко, была настоящая война, были потери.

Сейчас граница «дырявая», а местные пограничники коррумпированы и небоеспособны.

А значит, будут прорывы и бои на таджикской территории. К сожалению.

Вопрос же о восстановлении группы погранвойск России в РТ не ставится, да это и вне компетенции министерства обороны…