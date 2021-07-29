Зюганов заявил о «фашистизации» в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов публично обратился к президенту России Владимиру Путину, заявив, что в стране происходит "фашистизация".

"У России два пути: или социализация, или фашистизация ее. История не знает других примеров. Фашистизация, когда силовые способы расправы с оппозицией, рейдерские грязные захваты народных предприятий, пенсионные лживые, людоедские реформы, дикие поборы, несметные налоги. Только в нашей стране платят 62 копейки с 1 рубля. Нигде нет таких налогов", - заявил глава компартии, выступая на пресс-конференции в ТАСС.

Зюганов отметил несостоятельность Минсельхоза в "регулировании цен даже на простейшие продукты, из-за чего в стране происходит рост недовольства граждан".

Трудно не согласиться. Давно уже идет процесс, собственно, с 1993 года. А в последние годы просто семимильными шагами, скоро уже «Руссланд юбер аллес» будут петь на улицах…

Однако адресат мессиджа странный. Все равно как Тельман обратился бы к Герингу – брат, у нас что-то фашизм какой-то происходит…

А.Б.