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Московский листок

На Каражанбасе началась забастовка с требованием отмены оптимизации и приватизации

Опубликовано 29.07.2021 автором Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана в разделе комментариев 0

На Каражанбасе началась забастовка с требованием отмены оптимизации и приватизации

С самого начала забастовок в сервисных компаниях Мангистауской и Атырауской областях сопровождались требованиями отмены прежней политики оптимизации и отделения вспомогательных предприятий от основного производства. Рабочие настаивали на ликвидации частных ТОО (Товариществ с ограниченной ответственностью) возникших в результате оптимизации и возвращения коллективов в штат добывающих компаний.

По сути, данное требование бастующих является синонимом требования национализации, так как трудовые коллективы выступают против результатов передачи их предприятий в частные руки.

По сути, забастовками охвачен уже весь северо-запад Казахстана. И требования рабочих с каждым днем становятся радикальнее.

7 лет назад власти просто расстреляли бастовавших 8 месяцев рабочих. Погибло несколько десятков человек.

Но, как видим, запугать людей не удалось.

 



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