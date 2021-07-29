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Московский листок

Назло врагам: запрещенное выступление Енгалычевой

Опубликовано 29.07.2021 в разделе комментариев 1

Ролик на канале "Социал За" посмотрело к моменту удаления более 300 тысяч человек, он был в топе YouTube, и, естественно, привлек внимание. В том числе и лиц, видимо, имеющих влияние. 

Здесь вы пока еще можете его посмотреть, и составить собственное мнение о контенте. 

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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Всего комментариев к статье: 1
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Не нужно произносить ВАКЦИНАЦИЯ, КОВИД, ПРИВИВКА, КОРОНАВИРУС.
Имя написал 29.07.2021 12:25
и т.д. нужно заменять по смыслу. Кто в своем уме не может не видеть что это политика. Политика ТНК. Отсюда блокировки Ютуба по ключевым словам.
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