Назло врагам: запрещенное выступление Енгалычевой

Ролик на канале "Социал За" посмотрело к моменту удаления более 300 тысяч человек, он был в топе YouTube, и, естественно, привлек внимание. В том числе и лиц, видимо, имеющих влияние.

Здесь вы пока еще можете его посмотреть, и составить собственное мнение о контенте.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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