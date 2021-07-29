Обзор новостей: Минюст разрешил россиянам жениться на дому и в больницах

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
1 Минюст разрешил россиянам жениться на дому и в больницах
2 Зюганов заявил о «фашистизации» в России https://forum-msk.org/material/news/17319450.html
3 КПРФ заявила о намерении изменить закон о местном самоуправлении
4 Шойгу объявил о бесплатных поставках оружия Таджикистану https://forum-msk.org/material/news/17319438.html
5 Депутат официально поставил вопрос об эффективности вакцины от коронавируса
6 Роскомнадзор потребовал лишить лицензии красноярский 8 канал
7 Бедность российских семей вынуждает подростков поступать в училища, а не в вузы
8 На Каражанбасе началась забастовка с требованием отмены оптимизации и приватизации https://forum-msk.org/material/news/17319459.html
9 Музыкантам запретили выступать с песней на русском языке https://forum-msk.org/material/news/17318821.html
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