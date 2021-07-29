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Московский листок

Обзор новостей: Минюст разрешил россиянам жениться на дому и в больницах

Опубликовано 29.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Минюст разрешил россиянам жениться на дому и в больницах

2 Зюганов заявил о «фашистизации» в России https://forum-msk.org/material/news/17319450.html

3 КПРФ заявила о намерении изменить закон о местном самоуправлении

4 Шойгу объявил о бесплатных поставках оружия Таджикистану https://forum-msk.org/material/news/17319438.html

5 Депутат официально поставил вопрос об эффективности вакцины от коронавируса

6 Роскомнадзор потребовал лишить лицензии красноярский 8 канал

7 Бедность российских семей вынуждает подростков поступать в училища, а не в вузы

8 На Каражанбасе началась забастовка с требованием отмены оптимизации и приватизации https://forum-msk.org/material/news/17319459.html

9 Музыкантам запретили выступать с песней на русском языке https://forum-msk.org/material/news/17318821.html

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Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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