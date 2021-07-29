Обзор новостей: Минюст разрешил россиянам жениться на дому и в больницах Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Минюст разрешил россиянам жениться на дому и в больницах 2 Зюганов заявил о «фашистизации» в России https://forum-msk.org/material/news/17319450.html 3 КПРФ заявила о намерении изменить закон о местном самоуправлении 4 Шойгу объявил о бесплатных поставках оружия Таджикистану https://forum-msk.org/material/news/17319438.html 5 Депутат официально поставил вопрос об эффективности вакцины от коронавируса 6 Роскомнадзор потребовал лишить лицензии красноярский 8 канал 7 Бедность российских семей вынуждает подростков поступать в училища, а не в вузы 8 На Каражанбасе началась забастовка с требованием отмены оптимизации и приватизации https://forum-msk.org/material/news/17319459.html 9 Музыкантам запретили выступать с песней на русском языке https://forum-msk.org/material/news/17318821.html Подписывайтесь на наш резервный канал SocialЗА! https://rutube.ru/channel/23628780/https://rutube.ru/channel/23628780/ И не забывайте подписываться на основной канал Социал Za https://www.youtube.com/channel/UCOOCdVBZu4Ot593C0sxMPdA Вот сюда можно присылать донаты - это нам сейчас очень понадобится! https://donate.stream/ya41001845584610



Рейтинг: 3.00, Голосов: 2 Поделиться