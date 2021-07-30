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Московский листок

Телеграм принципиально не занимается ковид-цензурой

Опубликовано 30.07.2021 в разделе комментариев 0

интернет кремль яндекс
Телеграм принципиально не занимается ковид-цензурой

Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку сообщений о COVID, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией. Это также ставит под угрозу доверие пользователей к социальной сети, заявил Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров отметил, что год назад идея о том, что вирус возник в Уханьской лаборатории, была отвергнута как теория заговора. Facebook, Twitter и другие социальные сети блокировали такие сообщения, хотя на данный момент эта теория становится основным научным представлением о происхождении вируса.

***

За Ухань не скажу, скажу только, что эту версию появления вируса я озвучивал на НТВ еще прошлой весной, и никто из присутствовавших в студии специалистов не произнес слова "фейк".  Потому что это нормальный дискуссионный вопрос.

Дуров абсолютно прав - где еще обсуждать различные версии, в том числе и кажущиеся абсурдными, как не в соцсетях?

Администрация YouTube блокирует ролик дейстующего депутата Енгалычевой, которая просто транслирует вопросы, которые ей задают ее избиратели. Это абсолютно законная деятельность, специально разрешенная отдельной статьей Конституции РФ.

Назло врагам: запрещенное выступление Енгалычевой

Статья 33 

Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Но по конституции имеют право, а вот в социальной сети - свое право.

Следом блокируется той же администрацией выступление Михаила Делягина, известнейшего эксперта и лидера московского списка "Справедливой России" на выборах. При этом Делягин тоже ничего не утверждает, только сопоставляет факты и задает вопросы.

Материал Делягина снят цензурой, новостей на канале "Социал Za" не будет неделю

Отметим, что на другом канале полмиллиона просмотров набирает ролик с Делягиным и Гальпериным, в котором они дают куда более жесткие и определенные оценки.

Это не о том, что его тоже надо снять, а о том, что надо вернуть ранее снятое.

Конечно, навряд ли нам удастся перекричать YouTube, но задать вопрос мы обязаны - письменную речь малограмотные цензоры режут с трудом, читают они неуверенно...

Анатолий Баранов



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