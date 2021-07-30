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Московский листок

Украина обогнала Россию по средней зарплате

Опубликовано 30.07.2021 в разделе комментариев 2

украина война киев
Украина обогнала Россию по средней зарплате

Средняя номинальная зарплата на Украине достигла отметки 14 313 гривен, что соответствует 525 долларам. Это самый высокий показатель за всю историю страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Последний раз наиболее высокий показатель средней зарплаты фиксировали в 2019 году, тогда он составлял 400 долларов.

Согласно новым данным украинского Госстата, самые высокие заработные платы у жителей Киева – они получают в среднем 20 455 гривен, или 751 доллар, а самые низкие – у жителей Кировоградской области, средний доход которых составляет около 422 долларов.

Это немного выше, чем в России, где уже 7 лет подряд доходы населения падают. По факту этот показатель в РФ составляет 37 018 рублей, то есть где-то 506 долларов.

Правда, 42% работающего населения Украины живет за чертой бедности. Это выше, чем 20 процентов нищих в России.

Судя по всему, Украина обгоняет Россию и по уровню социального расслоения. Хотя нам тут тоже гордиться нечем… Два нищих соревнуются, у кого из них задница более голая.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Уйх написал 30.07.2021 11:17
да какая, нахрен, средняя зарплата. Вон Собякин сморозил, что в Москве средняя зарплата была 70 тыр ,а сейчас, в связи с инфляцией, стала 90 тысяч. Но вообще то в Москве неплохой считается зарплата тысяч 35, а больше получают какие то очень ценные специалисты. Но в этом случае применять слово средний как то странно.
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рЫдактору
Дмитрий г.Запорожье..420 написал 30.07.2021 11:03
Да не 3.14зди Баранов.Нет в Украине ни какого социального расслоения.Это кацапопопомойка населенная кацапопитеками-бантустан нищих и убогих,а о таком развитии Украины кое происходит сегодня даже фантасты,во главе с твоиприятелем,свинорылой тварью Кучеренко не мечтали.От этого и рост доходов.То касается кацапья,то начав против Украины захватническую войну кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процесс деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида"поставили себя на один уровень с бешеными собаками,которых расстреливают в Украине без всякой жалости.Жалость и милосердие относятся к бездомным животным и людям,а к кацапопитекам кроме ненависти ни кто в Украине иных чувств не испытывает,поэтому убийство кацапопитека в Украине-ОБЯЗАННОСТЬ,а уничтожение стада кацапопитеков-ПОДВИГ.ВОЙНЫ ДЛЯТСЯ ДО ПОБЕДЫ,или как писал Цицерон...МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПОБЕДЫ,А НЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕРЕГОВОРОВ,поэтому Украина будет поступать с кацапопитеками так, как это делает весь мир.Грабить кацапье всеми возможными способами и расстреливать кацапорылую м.разь как бешеных собак,ибо экономика кацапомойки сегодня-это экономика сырьевой колонии и имея такую экономику начинать против Украины захватническую войну,нарушая при этом все подписанные руководством этой самой кацапомойки договора,для кацапомойки было равносильно самоубийству.Вот кацапомойка и самоубивается.В этот раз пощады кацапорылой нечисти,подобно тому,как это было в 1991 г.,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацап может стать человеком не будет.Мир понял что ошибся и ошибку будут исправлять.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые, плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие от этого манией величия.Проект кацапомойка будет закрыт по образу и подобию 3 Рейха и СССР,а кацапский вопрос решен окончательно.Кацапорылую м.разь жгли в Одессе,линчевали в Запорожье,Днепре и Харькове,а сегодня в Донбассе,Ливии и Сирии расстреливают как бешеных собак,ибо кацапорылая т.варь хороша только в дохлом виде. Кол-во сдохших кацапорылых т.варей в Донбассе,Ливии и Сирии превысили 100 тыс.(по словам кацапки Васильевой автора проекта "Груз 200").При таком кол-ве сдохших,кол-во раненных по "армейской арифметике" примерно 200-400 тыс.Тех кацапорылых т.варей которых мы не добили в Донбассе,добивают наши союзники в Ливии и Сирии.Так решается кацапский вопрос.И оный вопрос будет решаться и далее подобными методами до тех пор,пока такие виды животных как "кацап Донбасский"и "кацап Крымский"не исчезнут из перечня животного мира планеты земля.Тем кому повезет резервация под названием московия в границаз 13 в-клетка зоопарка к которой прикручена табличка с надписью..КАЦАПОПИТЕК-недостающее звено между человеком и обезьяной.Недавно производился эксперимент по превращению КАЦАПОПИТЕКА в человека,который закончился неудачей и КАЦАПОПИТЕК снова вернулся,в присущее КАЦАПОПИТЕКУ изначально животное и крайне агрессивное состояние,поэтому соблюдайте осторожность и не подпускайте детей близко к клетке...,но это тем кому повезет.Для остальных окончательное решение.Те кто сегодня давят кацапорылое зверье,могут не заморачиваться относительно такой мелочи как совесть(слова Геринга)и продолжать расстреливать кацапорылую нечисть как бешеных собак,ибо хороший кацапопитек,это исключительно дохлый кацапопитек.А уж как США давят и грабят кацапопитеков,или как говорят у нас в НАТО...окончательно решают кацапский вопрос...так вообще любо дорого смотреть.А для напоминания того,к чему
вся элита кацапомойки готовится ... монолог Мюллера ..https://www.youtube.com/watch?v=Zp-wvgZwy4w....Так то.
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