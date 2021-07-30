Украина обогнала Россию по средней зарплате

Средняя номинальная зарплата на Украине достигла отметки 14 313 гривен, что соответствует 525 долларам. Это самый высокий показатель за всю историю страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Последний раз наиболее высокий показатель средней зарплаты фиксировали в 2019 году, тогда он составлял 400 долларов.

Согласно новым данным украинского Госстата, самые высокие заработные платы у жителей Киева – они получают в среднем 20 455 гривен, или 751 доллар, а самые низкие – у жителей Кировоградской области, средний доход которых составляет около 422 долларов.

Это немного выше, чем в России, где уже 7 лет подряд доходы населения падают. По факту этот показатель в РФ составляет 37 018 рублей, то есть где-то 506 долларов.

Правда, 42% работающего населения Украины живет за чертой бедности. Это выше, чем 20 процентов нищих в России.

Судя по всему, Украина обгоняет Россию и по уровню социального расслоения. Хотя нам тут тоже гордиться нечем… Два нищих соревнуются, у кого из них задница более голая.

А.Б.