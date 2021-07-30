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Московский листок

Вера россиян в долгосрочное будущее страны рухнула до рекордного минимума

Опубликовано 30.07.2021 в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
Вера россиян в долгосрочное будущее страны рухнула до рекордного минимума

Россияне потеряли веру в будущее страны,

показал опрос Фонда «Общественное мнение». Сильнейшим ударом по восприятию позитивных перспектив России стали цены на продукты питания: 35% россиян тратят все доходы на еду, а самые необходимые продукты подорожали с начала года на 56%, как картофель, или даже на 122%, как морковь, которая стала героиней «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

В итоге пессимистов по поводу будущего России в обществе оказалось на 14% больше, чем оптимистов.

Вера граждан в долгосрочное будущее страны и вовсе обрушилась до минимума за всю историю наблюдений.

Еще ни разу настроения не опускались так низко: даже на пике кризиса 2014-15 гг большинство продолжало верить, что сложности временные, и на 5-летнем горизонте ситуация выправится.

Обещания совершить «рывок», догнать мировую экономику и Запад постепенно теряют гипнотизирующий эффект для людей, чьи доходы упали на 10% после присоединения Крыма и отказываются расти 7 лет подряд.

Ну, ничего. Есть перспектива оказаться в лагере, но пока по оценкам, она все же ниже 50 процентов…

А вот перспектива не пережить эти пять лет – выше.


Продукты питания продолжают дорожать

В период с 20 по 26 июля в России гречневая крупа подорожала на 0,4%, за это же время на 0,2% выросли цены на белокочанную капусту, на 0,1% – на яблоки, свидетельствуют данные отчета Росстата.

Среди прочих продуктов питания больше всего в цене набрали шоколадные конфеты – рост составил 0,7%, а также вареная колбаса, сосиски и сардельки – 0,5%.

Однако, морковь, откликнувшись на критику президента, подешевела на 8,4%, а с ней и картофель – на 7,5%, огурцы – на 5,4%, а помидоры – на 4,3%. Все же конец июля на дворе…

А.Б.



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