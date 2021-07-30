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Московский листок

Несколько полностью привитых пациентов умерли в Петербурге от коронавируса

Опубликовано 30.07.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Несколько полностью привитых пациентов умерли в Петербурге от коронавируса

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец ответил на вопрос, есть ли данные о гибели привитых пациентов от коронавируса. По его словам, такие случаи были.

«Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Это пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими и прочими», — заявил Лисовец 29 июля журналистам.

Мне вот интересно, а тяжелая сопутствующая патология (не вполне понятно, правда, чему она сопутствует, если умершие были здоровы по основному заболеванию) не является противопоказанием для вакцинации?

Или метут всех подряд? Как говорил один популярный средневековый инквизитор, прививайте всех, там, наверху, разберутся?..

А.Б.

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