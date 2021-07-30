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Московский листок

Воруют уже и на сверхсекретных, ключевых объектах обороны

Опубликовано 30.07.2021 в разделе комментариев 2

война россия
Воруют уже и на сверхсекретных, ключевых объектах обороны

Правоохранительные органы выявили очередную финансовую аферу с гособоронзаказом. На этот раз она связана с модернизацией боевых кораблей Северного флота. Сумма ущерба составляет почти 700 млн руб. Обвиняемыми в деле стали экс-руководители заводов «Электроприбор» и «Союз-М» Муталиб Эмиралиев и Замир Ахмедов, которые, по версии следствия, вступили в сговор с сотрудниками главного командования ВМФ и 504-го военного представительства Минобороны.

Более всего пострадал последний остававшийся в строю тяжёлый атомный крейсер "Пётр великий".

Получив 692 млн рублей по госзаказу, они не выполнили работы, а средства похитили и обналичили.

Один из предпринимателей - Эмиралиев - оказался под следствием за махинации с гособоронзаказом второй раз. В ноябре 2020 года его признали виновным в хищении 48,8 млн рублей на аналогичных контрактах.  Речь шла о "ремонте" объектов противоракетной обороны под Чеховым.

Руководимый им Электроприбор» выиграл объявленный Минобороны тендер на модернизацию электронного оборудования зенитно-ракетных комплексов «Форт», установленных на боевых кораблях Северного флота, в том числе на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

Эмиралиев предоставил заказчику поддельные документы о том, что проблемная электроника отремонтирована на профильном заводе в Пензе, а полученные деньги вместе с сообщниками вывел со счетов завода.

При проверке обнаружилось, что на самом деле управляющие элементы ракетных установок вообще не снимались с кораблей, а электронику на месте проверяли нанятые Эмиралиевым бывшие сотрудники оборонных предприятий Украины, с которыми гендиректор «Электроприбора» даже не расплатился. Наверно, в этом и была его ошибка.

Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы, но в колонию Эмиралиев так и не отправился, поскольку уже отбыл срок в СИЗО и под домашним арестом.

Хотя налицо, вообще-то, признаки государственной измены – под удар поставлены сверхсекретные ключевые объекты национальной обороны.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
2213 написал 30.07.2021 11:40
В свете новых политических "инноваций",поскольку дело касается напрямую обороноспособности государства,немедля обьявить "иноагентами"эмиралиева и ахмедова и проверить их на "причастность к игил".Так же,признать "иноагентом"-главное командование вмф,опять же,проверить их на "причастность к деятельности иностранных разведок,включая "цру и моссад",повыгонять всех нахрен со службы и запретить использовать навечно символику вмф.А то,почему- то,весь государственный террор в последнее время развернулся против кандидатов в госдуму и журналистов,не пора ли браться за настоящих "шпионов и вредителей"?
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(без названия)
Юдьюдьюд написал 30.07.2021 10:34
Ээ, начальника, муталиб с замиром нивчом нивинаватые, - мамой клянусь!
Это фсьо русскийе фошисты наговаривают на малых, но гордых и угнетенных.
И ваще, - жизнь черных имеет значение!
ну - хорошая жизнь, как положено
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