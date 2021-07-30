Воруют уже и на сверхсекретных, ключевых объектах обороны

Правоохранительные органы выявили очередную финансовую аферу с гособоронзаказом. На этот раз она связана с модернизацией боевых кораблей Северного флота. Сумма ущерба составляет почти 700 млн руб. Обвиняемыми в деле стали экс-руководители заводов «Электроприбор» и «Союз-М» Муталиб Эмиралиев и Замир Ахмедов, которые, по версии следствия, вступили в сговор с сотрудниками главного командования ВМФ и 504-го военного представительства Минобороны.
Более всего пострадал последний остававшийся в строю тяжёлый атомный крейсер "Пётр великий".
Получив 692 млн рублей по госзаказу, они не выполнили работы, а средства похитили и обналичили.
Один из предпринимателей - Эмиралиев - оказался под следствием за махинации с гособоронзаказом второй раз. В ноябре 2020 года его признали виновным в хищении 48,8 млн рублей на аналогичных контрактах. Речь шла о "ремонте" объектов противоракетной обороны под Чеховым.
Руководимый им Электроприбор» выиграл объявленный Минобороны тендер на модернизацию электронного оборудования зенитно-ракетных комплексов «Форт», установленных на боевых кораблях Северного флота, в том числе на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий».
Эмиралиев предоставил заказчику поддельные документы о том, что проблемная электроника отремонтирована на профильном заводе в Пензе, а полученные деньги вместе с сообщниками вывел со счетов завода.
При проверке обнаружилось, что на самом деле управляющие элементы ракетных установок вообще не снимались с кораблей, а электронику на месте проверяли нанятые Эмиралиевым бывшие сотрудники оборонных предприятий Украины, с которыми гендиректор «Электроприбора» даже не расплатился. Наверно, в этом и была его ошибка.
Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы, но в колонию Эмиралиев так и не отправился, поскольку уже отбыл срок в СИЗО и под домашним арестом.
Хотя налицо, вообще-то, признаки государственной измены – под удар поставлены сверхсекретные ключевые объекты национальной обороны.
А.Б.
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2213 написал 30.07.2021 11:40
Юдьюдьюд написал 30.07.2021 10:34
Это фсьо русскийе фошисты наговаривают на малых, но гордых и угнетенных.
И ваще, - жизнь черных имеет значение!
ну - хорошая жизнь, как положено