Воруют уже и на сверхсекретных, ключевых объектах обороны

Правоохранительные органы выявили очередную финансовую аферу с гособоронзаказом. На этот раз она связана с модернизацией боевых кораблей Северного флота. Сумма ущерба составляет почти 700 млн руб. Обвиняемыми в деле стали экс-руководители заводов «Электроприбор» и «Союз-М» Муталиб Эмиралиев и Замир Ахмедов, которые, по версии следствия, вступили в сговор с сотрудниками главного командования ВМФ и 504-го военного представительства Минобороны.

Более всего пострадал последний остававшийся в строю тяжёлый атомный крейсер "Пётр великий".

Получив 692 млн рублей по госзаказу, они не выполнили работы, а средства похитили и обналичили.

Один из предпринимателей - Эмиралиев - оказался под следствием за махинации с гособоронзаказом второй раз. В ноябре 2020 года его признали виновным в хищении 48,8 млн рублей на аналогичных контрактах. Речь шла о "ремонте" объектов противоракетной обороны под Чеховым.

Руководимый им Электроприбор» выиграл объявленный Минобороны тендер на модернизацию электронного оборудования зенитно-ракетных комплексов «Форт», установленных на боевых кораблях Северного флота, в том числе на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий».

Эмиралиев предоставил заказчику поддельные документы о том, что проблемная электроника отремонтирована на профильном заводе в Пензе, а полученные деньги вместе с сообщниками вывел со счетов завода.

При проверке обнаружилось, что на самом деле управляющие элементы ракетных установок вообще не снимались с кораблей, а электронику на месте проверяли нанятые Эмиралиевым бывшие сотрудники оборонных предприятий Украины, с которыми гендиректор «Электроприбора» даже не расплатился. Наверно, в этом и была его ошибка.

Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы, но в колонию Эмиралиев так и не отправился, поскольку уже отбыл срок в СИЗО и под домашним арестом.

Хотя налицо, вообще-то, признаки государственной измены – под удар поставлены сверхсекретные ключевые объекты национальной обороны.

А.Б.