Частая замена плитки и бордюров в Москве связана с развитием города и подключением бизнеса к электросетям. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Идет развитие экономики города, развитие малого бизнеса. Предприниматели обращаются с тем, чтобы сделать подключение своего объекта. Конечно, надо будет снимать плитку», — сказал Бирюков (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с плиткой, по его словам, надо снимать и бордюр…

Заммэра отметил, что плитку снимать удобнее, в чем и состоит ее преимущество перед асфальтом.

В 2015 году в Москве началась программа масштабного благоустройства улиц, получившая название «Моя улица». Через два года Бирюков заявил, что она «не закончится никогда»

В апреле прошлого года мэрия Москвы заключила крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров стоимостью 3,2 миллиарда рублей. Единственным участником конкурса и победителем стало ООО «Бетонный завод №222», входящее в группу компаний «Крост». Глава ГК «Крост» Алексей Добашин во время выборов мэра Москвы в 2018 году был доверенным лицом Сергея Собянина, а на выборах президента — Владимира Путина.

Странно, почему бы при таком прогрессивном руководстве и президента с мэром Москвы не менять почаще, как плитку?

Предприниматели давно уже обращаются… А что?

Самому Бирюкову уже 70, его скоро тоже будут менять. А вот с Путиным и Собяниным вопрос открытый.