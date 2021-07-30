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Московский листок

Плитку меняют часто, а когда сменят Путина с Собяниным?

Опубликовано 30.07.2021 в разделе комментариев 1

москва выборы собянин
Плитку меняют часто, а когда сменят Путина с Собяниным?

Частая замена плитки и бордюров в Москве связана с развитием города и подключением бизнеса к электросетям. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Идет развитие экономики города, развитие малого бизнеса. Предприниматели обращаются с тем, чтобы сделать подключение своего объекта. Конечно, надо будет снимать плитку», — сказал Бирюков (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с плиткой, по его словам, надо снимать и бордюр…

Заммэра отметил, что плитку снимать удобнее, в чем и состоит ее преимущество перед асфальтом.

В 2015 году в Москве началась программа масштабного благоустройства улиц, получившая название «Моя улица». Через два года Бирюков заявил, что она «не закончится никогда»

В апреле прошлого года мэрия Москвы заключила крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров стоимостью 3,2 миллиарда рублей. Единственным участником конкурса и победителем стало ООО «Бетонный завод №222», входящее в группу компаний «Крост». Глава ГК «Крост» Алексей Добашин во время выборов мэра Москвы в 2018 году был доверенным лицом Сергея Собянина, а на выборах президента — Владимира Путина.

Странно, почему бы при таком прогрессивном руководстве и президента с мэром Москвы не менять почаще, как плитку?

Предприниматели давно уже обращаются… А что?

Самому Бирюкову уже 70, его скоро тоже будут менять. А вот с Путиным и Собяниным вопрос открытый.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ремонт ради ремонта
Уйх написал 30.07.2021 11:35
Вот и на МКАДе ремонт не прекращается никогда. Закончили в одном месте, начинают в другом, через сто метров, никогда никуда они не спешат, средняя продолжительность ремонта на МКАДе полгода год. Закончили ковыряться здесь, сразу раскапывают еще через сто метров и так постоянно, ремонт ради ремонта, а точнее ради обогащения нужных людей. В результате на МКАДе круглосуточные, бесконечные, вечные пробки.
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