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Московский листок

Учителя осудили за критическое отношение к Путину

Опубликовано 31.07.2021 автором Е. Сидоренкова в разделе комментариев 1

суд закон
Учителя осудили за критическое отношение к Путину

15 июля 2021 г. в Тамбовском гарнизонном военном суде (г. Тамбов-34, Военный городок) состоялось открытое судебное заседание по уголовному делу, возбужденному на Алексея Абрамова по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет), а если быть более точным, за комментарий 2018-го года, в котором Алексей обращался к правоохранителям «которые доводят народ до крайности, избивают дубинками безоружных мирных демонстрантов и, конечно же, фабрикуют дела за экстремизм, с просьбой одуматься и не доводить людей до крайности». Т.е., призывая власть отказываться от насильственных действий, сам угодил на скамью подсудимых.

Так, может, дело было вовсе не в сути комментария Алексея, призывающего к мирному формату взаимодействия власти и гражданского сообщества, но в его нелестном обращении к самой власти?

Неспроста, видимо, Игорь Балабанов, майор юстиции СО УФСБ, проводивший следствие по делу Абрамова, не только на допросах Алексея, но и в суде, настойчиво обращался к своему любимому аргументу - критическом отношении Абрамова к Путину. Других свидетельств в публичном оправдании терроризма, у него, судя по всему, не имелось. А вот намеренность проявлена была — от дела Абрамова были откреплены положительные характеристики и грамоты, не были подключены свидетельства о его деятельности по патриотическому воспитанию молодёжи, экспертиза планшета не проводилась (хотя Абрамов и настаивал на этом). Свидетели обвинения (с Абрамовым вовсе незнакомые) не могли связать и двух слов, ссылаясь на всеобъемлющее «мы не помним», и вызывая чувство, что являются подставными участниками.«Я не признаю себя виновным, что оправдывал терроризм как явление», — заявил Алексей Абрамов.

Прокурор Капранчиков запросил для Абрамова 3 года колонии, но московский судья Евгений Зубов решил ограничиться штрафом в 350 тысяч. Не 3 года колонии, и не штрафной миллион, конечно, и то хорошо. Но как быть невиновному Абрамову, если он бывший учитель в небольшом городке, на вахтах добывающий кусок хлеба для семьи, и обязан добывать теперь в нагрузку 350 тысяч.

19 июля Абрамов подал апелляцию во 2-й Западный окружной военный суд.

В Мичуринске Алексея Абрамова знают многие. Он известен в городе как непримиримый борец за права жителей многоквартирных домов, противник расхищения и нецелевого использования средств из фондов капремонта, руководитель подросткового клуба «Перекрёсток» (занимались с ребятами волонтёрством — участвовали в добровольных субботниках по благоустройству города, помогали животным зооуголка в Парке Культуры). Может быть, властям проще (или даже выгодней) корчевать активистов из народа, пуская рабочее время на шитьё белыми нитками, чем сражаться с коррупцией и преступлениями высоких лиц.

Рабочие массово заявляют о невыплатах зарплат, нарушениях Трудового законодательства (от Москвы до Челябинска и Амура); жителей общежитий лишают крыши над головой и соцнайма (авиамоторного завода «Салют», Москабельмета, строителей, врачей, бывших рабочих фабрики "Красный суконщик", Московского жирового комбината и других адресов), оборонные площадки страны режут одну за другой (пермский ЗиД, новосибирский Тяжстанкогидропресс, смоленский ИДК, сахалинский нефтепровод и др.), в том же Мичуринске на бывших заводских площадках федерального значения уже много лет растут деревья или открыты ТЦ… Но, видимо, такие дела по всей стране неинтересны следствию. Или выжидательны.

Вот, к примеру, выгодная позиция выжидания — пермские транжиры ЗиДа - Евгений Лысов, Денис Бронников, Артур Васильев, Владислав Шинкевич с целым уголовным букетом статей (ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение в особо крупном размере организованной группой, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — легализация денежных средств, добытых преступным путём, в особо крупном размере организованной группой, ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, ч. 1 ст. 195 УК РФ — сокрытие имущества при признаках банкротства) — в мае 20121 года освобождены от ответственности за банкротство оборонного завода по истечению срока давности, а вот учитель Абрамов из Мичуринска за комментарий в сети — не избивать мирных демонстрантов, не фабриковать дела за экстремизм, не доводить людей до крайности — получил огромный штраф в 350 тысяч и чудом избежал колонии.



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Всего комментариев к статье: 1
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чекисты отработали концлагеризацию в Сев.Корее
теперь концлагеризация ПРИШЛА в мордористан написал 31.07.2021 08:43
будущее поганой - неизбежная война голод распад на сотни воюющих бандюганств, НО перед этим (а она уже началась) ЭПОХА ВЕЛИКОГО САДИЗМА.
псы-садисты в гитлеровских погонах - уже спущены с поводка и загрызут народ, сначала открытых противников крысогномии, а потом и всех остальных.
.
почитайте рассказ, а лучше опубликуйте его тут "Подружки в хлебах заблудились" - это и есть будущее рашказонщины - мордор-кущевки от края до края и от моря до моря, в каждом городе будут построены концлагеря, где народ будут насиловать пытать и выбивать что есть - ежедневно! как в фильме "Новый порядок" 2020 года.
.
весь этот людоедский сатанизм - вытекает из реализации ПЛАНА ГОЛГОФА - который исполняется ФСЖБшниками - уже более 30 лет.
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