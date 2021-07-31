Похороны на 30 тысяч - это издевательство

Можно ли похоронить россиянина на 30 тысяч?

Цена на ритуальные услуги в стране от 150 000 рублей, и это минимум.

Можно конечно съэкономить и заказать кремацию, но и она стоит в 2 раза дороже, я не говорю про поминки.

А если россиянин станет инвалидом, то на 10 тыс рублей он что сможет - отравиться или удавиться?

Депутат ГД предложил страховать от осложнений после прививки на 10 млн рублей, но Минздрав оценил жизнь россиянина всего дешевле - всего в 30 тысяч.

А логика у Федота Тумусова очень верная, он говорит: "Если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит. Если прививка, на самом деле, может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной".

Правительство написало на законопроект отзыв. "В случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 000 тысяч рублей имеют его родственники".

Впрочем, если человек не умрет, а станет инвалидом, ему заплатят 10 000 рублей – надо бы эту сумму слегка повысить, пишет глава Минздрава.

То есть жизни людей правительство оценивает в 30 тысяч рублей. И после этого в партии власти говорят о том, как социальное государство заботится о здоровье.