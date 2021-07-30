Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Обзор новостей: Российские космонавты приготовились к вынужденной эмиграции

Опубликовано 30.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

1 Из гособоронзаказа украли еще 700 миллионов рублей при модернизации кораблей Северного флота https://forum-msk.org/material/news/17321332.html

2 Заместитель Собянина объяснил частую замену плитки в Москве https://forum-msk.org/material/news/17321359.html

3 Несколько полностью привитых пациентов умерли в Петербурге от коронавируса https://forum-msk.org/material/news/17321321.html

4 Вера россиян в долгосрочное будущее страны рухнула до рекордного минимума

5 Московская полиция задержала как минимум троих участников акции КПРФ с требованием уволить главу ЦИК

6 Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку сообщений о COVID, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией

7 Российские космонавты приготовились к вынужденной эмиграции

8 Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" компании "Норникель"

9 Продукты питания продолжают дорожать

10 Украина обогнала Россию по средней зарплате https://forum-msk.org/material/news/17321299.html

Подписывайтесь на наш резервный канал SocialЗА! https://rutube.ru/channel/23628780/https://rutube.ru/channel/23628780/

И не забывайте подписываться на основной канал Социал Za https://www.youtube.com/channel/UCOOCdVBZu4Ot593C0sxMPdA

Вот сюда можно присылать донаты - это нам сейчас очень понадобится! https://donate.stream/ya41001845584610



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За какую партию вы планируете голосовать в сентябре?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Российские космонавты приготовились к вынужденной эмиграции
Обзор новостей: Российские космонавты приготовилис...
30.07.2021
Немножко холодной воды на голову
Немножко холодной воды на голову
31.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Похороны на 30 тысяч - это издевательство (0)
Немножко холодной воды на голову (0)
Обзор новостей: Российские космонавты приготовились к вынужденной эмиграции (0)
Плитку меняют часто, а когда сменят Путина с Собяниным? (5)
Воруют уже и на сверхсекретных, ключевых объектах обороны (18)
Несколько полностью привитых пациентов умерли в Петербурге от коронавируса (4)
Вера россиян в долгосрочное будущее страны рухнула до рекордного минимума (5)
Украина обогнала Россию по средней зарплате (20)
Телеграм принципиально не занимается ковид-цензурой (6)
Обзор новостей: Минюст разрешил россиянам жениться на дому и в больницах (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Гнев Батьки: Чем грозит белорусским спортсменам отсутствие медалей на Олимпиаде
Дарья Митина Дарья Митина: Официальная позиция Объединенной Коммунистической Партии о голосовании на выборах 19 сентября 2021 г
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Когда же начнут уже воровать "Тополя"?
Дарья Митина Дарья Митина: И десяти лет не прошло
Дарья Митина Дарья Митина: Немножко холодной воды на голову
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss