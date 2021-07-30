Обзор новостей: Российские космонавты приготовились к вынужденной эмиграции Обзор новостей с Анатолием Барановым. 1 Из гособоронзаказа украли еще 700 миллионов рублей при модернизации кораблей Северного флота https://forum-msk.org/material/news/17321332.html 2 Заместитель Собянина объяснил частую замену плитки в Москве https://forum-msk.org/material/news/17321359.html 3 Несколько полностью привитых пациентов умерли в Петербурге от коронавируса https://forum-msk.org/material/news/17321321.html 4 Вера россиян в долгосрочное будущее страны рухнула до рекордного минимума 5 Московская полиция задержала как минимум троих участников акции КПРФ с требованием уволить главу ЦИК 6 Основатель Telegram Павел Дуров назвал блокировку сообщений о COVID, считающихся ложными, неэффективным способом борьбы с дезинформацией 7 Российские космонавты приготовились к вынужденной эмиграции 8 Рабочий погиб на руднике "Комсомольский" компании "Норникель" 9 Продукты питания продолжают дорожать 10 Украина обогнала Россию по средней зарплате https://forum-msk.org/material/news/17321299.html Подписывайтесь на наш резервный канал SocialЗА! https://rutube.ru/channel/23628780/https://rutube.ru/channel/23628780/ И не забывайте подписываться на основной канал Социал Za https://www.youtube.com/channel/UCOOCdVBZu4Ot593C0sxMPdA Вот сюда можно присылать донаты - это нам сейчас очень понадобится! https://donate.stream/ya41001845584610



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